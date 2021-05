Les médecins du secteur public sont en colère en ce deuxième jour de l’Aid El Fitr. En effet, le Bureau national du Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a soulevé les dernières instructions reçues par les professionnels de la santé, à savoir travailler le deuxième jour de l’Aid (vendredi 14 mai) mais aussi le samedi 15 mai, dans l’ensemble des centres de vaccination anti-covid.

Selon le syndicat, cette décision « ne relève d’aucune légalité, mais vise à anéantir les droits acquis, et les revendications légitimes qui n’ont pas été réalisées« . Dans ce sens, le syndicat a demandé au ministère de la santé de « revenir sur cette décisions impromptue et hâtive qui accable les travailleurs de la santé, déjà sous la pression continue du travail » et appelé ses adhérents » à refuser de se conformer à cette mesure illégale« .

Des droits bafoués, des jours de travail de plus exigés

L’ensemble des professionnels de la santé ont fait preuve depuis le début pandémie de courage et de persévérance. Ils ont été exposés au danger et ont été aux côtés des patients atteints du Covid-19, sans relâche malgré la pression qu’ils subissent depuis l’apparition du virus, note le SIMSP.

Il fait en ce sens observer que « le personnel de santé a dû supporter en plus de tout cela, l’ajout du travail les samedis sans pour autant pouvoir activer le système de rotation proposé dans la majorité des régions, au vu de la pénurie des ressources humaines« .

« Et de ce fait, nous ne faisons que revoir les mêmes personnes exposées en première ligne », déplore le syndicat.

Ayant vu leur congé d’été annulé en 2020 par leur tutelle, suite justement à la pénurie des ressources humaines dans le secteur de la santé, les professionnels s’attendaient au moins à une augmentation salariale estime le syndicat, et non une augmentation des jours de travail.

« En réalité, nous ne voyons pas pourquoi travailler en urgence dans la campagne de vaccination, les vendredis et samedis. Si nos équipes de santé sont psychologiquement à l’aise, nous pourrons assurer qu’ils seront prêtes à doubler leur rendement à partir de lundi. Surtout que nos cadres garantissent à tous les citoyens marocains des services d’urgence dans toutes les spécialités, 24h/24H et 7j/7J, grâce au système de garde« , a souligné le syndicat.

S’agissant de la campagne de vaccination, le SIMSP assure à nouveau qu’il n’y a pas « urgence », avant de conclure que « le personnel de santé va redoubler d’efforts, pendant les jours légaux de travail, vu que la pénurie des ressources humaines dans le secteur ne peut supporter aucune pression supplémentaire ».