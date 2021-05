65è anniversaire des FAR : Le Roi adresse un ordre du jour 

Le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces Armées Royales (FAR), a adressé un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et militaires de rang, a l’occasion du 65è anniversaire de la création des FAR.

Ci-après la traduction du texte intégral de l’Ordre du jour:

« Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le Prophète, sa famille et ses compagnons,

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,

A l’occasion du soixante-cinquième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, qui coïncide cette année avec la fête sacrée de Aïd Al-Fitr, Nous Nous réjouissons de vous adresser, vous membres des différentes composantes de Nos Forces Armées Royales, Terre, Air, Marine et Gendarmerie Royale, Nos plus chaleureuses félicitations et Notre bienveillance paternelle, Notre estime et Notre satisfaction pour toutes vos actions au cours de cette année remplie de sacrifices, de générosité et de fidélité à nos éternelles valeurs nationales.

La symbolique de cet événement national associé à la construction du Maroc moderne est source de davantage de fierté de Notre valeureuse armée et son histoire faite de gloire et d’héroïsme, et de sentiments de révérence envers ceux qui ont jeté les jalons de ce grandiose édifice, Notre Grand-Père Feu Sa Majesté Le Roi Mohammed V et notre Vénéré père, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu perpétue leur Mémoire et les ait en Sa sainte miséricorde, faisant de cette ancienne institution une école authentique pour l’éducation sincère et fidèle aux valeurs de citoyenneté .

Nous avons tenu, conformément à nos traditions séculaires, de faire de cette précieuse occasion, une étape annuelle pour évaluer, tirer les leçons et définir les objectifs et les priorités, afin d’élaborer et de mettre en œuvre les plans et programmes futurs, en se focalisant sur le développement continu des capacités des Forces Armées Royales et en leur octroyant les moyens et les équipements dont elles ont besoin, tout en veillant à la formation et à la mobilisation de leurs membres pour leur permettre de se mettre au diapason de toutes les évolutions et de relever les défis.

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,

La force née de la détermination, de la résistance et de l’abnégation dont vous faites preuve dans la surveillance et la sécurisation de nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, en particulier dans Nos provinces du sud et nos régions de l’est, ainsi que les sacrifices consentis pour hisser très haut le drapeau de la Nation partout dans le Royaume, restera une fierté pour tous les Marocains.

Nous vous invitons à plus d’accomplissements et à plus d’abnégation afin d’exhausser la volonté de réussite et de victoire qui vous anime.

À cet égard, en Notre qualité de Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, Nous saluons en particulier la réactivité de nos Forces Armées en concordance avec Nos Hautes instructions pour sécuriser le passage frontalier d’El Guergarate, conformément au plan bien précis, pour mettre en échec les manœuvres des mercenaires. Vous êtes parvenus, grâce à votre professionnalisme élevé dans les domaines de la planification, du commandement et de l’exécution opérationnelle, à faire échouer les manœuvres ignobles des ennemis de notre intégrité territoriale. Vous avez montré au monde entier le bien-fondé et la légitimité de cette opération qualitative qui a permis d’assurer la circulation en toute sécurité des flux de marchandises et des personnes entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Tout en Louant la persévérance des membres de Nos Forces Armées Royales, aussi bien dans la défense des constantes du Maroc et de son intégrité territoriale, que dans la participation de Nos contingents aux opérations de maintien de la paix, Nous ne pouvons, en cette conjoncture sensible, marquée par la persistance de la pandémie de Covid-19 à l’international, que rendre hommage aux personnels médicaux et aux cadres des Services Sociaux des Forces Armées Royales qui sont aux avant-postes aux côtés de leurs homologues des établissements hospitaliers nationaux, des membres de la Protection civile et des Forces publiques, qui se sont mobilisés, en exécution de Nos Hautes instructions, pour assurer les prestations médicales ainsi que lors de l’opération nationale de vaccination.

Aussi, et en dépit des circonstances urgentes et difficiles de la pandémie et les restrictions et les contraintes qu’elle a imposées, vous avez pu, comme attendu de vous, poursuivre vos multiples missions avec le même enthousiasme et le même esprit de persévérance, tout en mettant en œuvre les plans à dimension sécuritaire, axés sur une lutte plus efficace et efficiente contre la criminalité transfrontalière, sans oublier votre vigilance permanente pour faire face aux changements climatiques à travers le positionnement proactif des équipes médicales et logistiques multidisciplinaires pour intervenir rapidement en cas d’urgence afin de porter secours et assurer le désenclavement, et fournir l’assistance humanitaire et médicale nécessaire.

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,

Les mutations rapides que connaissent aujourd’hui les sciences et les technologies de sécurité et de défense, doivent inciter nos jeunes compétences militaires à les accompagner, et les mettre à profit dans des programmes nationaux de recherche exclusifs permettant de concevoir des solutions innovantes dans les domaines de la transformation numérique et des technologies de l’information et de la communication, de commandement et de contrôle, et ce afin d’augmenter le degrés de préparation de Notre Armée et de soutenir ses capacités de combat sur le terrain.

A cet effet, Notre Haute sollicitude restera liée au soutien de vos efforts et à la mise à votre disposition des équipements nécessaires et appropriés pour vous permettre d’accomplir vos missions dans les meilleures conditions, dans le cadre des objectifs que Nous avons tracés sur le moyen et le long termes, pour que Nos Forces armées demeurent l’œil vigilant de la sécurité de la Nation et le bouclier qui protège son intégrité territoriale, ses valeurs sacrées et ses acquis.

Nous continuerons, avec la même détermination et la même volonté, de renforcer vos capacités et vos qualifications humaines et d’en élargir les horizons aux niveaux interne et international, et ce, à travers les mécanismes de coopération militaire bilatérale et multilatérale entre

Nos Forces Armées Royales et les différentes Armées amies, en vue d’échanger les expériences au service des valeurs de solidarité et de paix internationales, pour concrétiser votre honorable capital en tant que partenaire efficace et crédible dans le maintien de la paix dans le monde, reconnu notamment par les Nations Unies.

Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang,

En ce glorieux anniversaire, Nous élevons Nos sincères louanges à Dieu pour nous avoir inspiré la foi et la confiance afin de persévérer dans la voie tracée par le libérateur de la Nation et le fondateur des Forces Armées Royales, Notre vénéré Grand-père Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et sur celle de Notre vénéré Père, bâtisseur du Maroc moderne, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait en Sa Sainte miséricorde, implorant le Tout-Puissant de les combler de Sa grande Miséricorde et de les accueillir en Son vaste Paradis parmi les Prophètes, les saints, les martyrs et les vertueux.

Nous prions également Dieu de répandre Sa miséricorde sur Nos martyrs bénis qui ont sacrifié leurs âmes pour la défense de la Patrie, de son unité et de sa dignité, fidèles en cela au Pacte sacré de la préservation de l’unité, de la sécurité et de l’intégrité de la Nation.

Perpétuez, que Dieu vous protège, le legs des aïeuls et des parents qui ont écrit avec fierté et orgueil les pages mémorables de courage, de sacrifice et de fidélité, dans la vénération de leur Nation, derrière Votre Chef suprême, fidèles à jamais à notre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi. »