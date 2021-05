Covid-19: La COP26 se tiendra en présentiel à Glasgow

La COP26, sommet sur le climat prévu en novembre à Glasgow, en Ecosse, aura lieu « en présentiel » malgré la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi le président de la COP 26, Alok Sharma.

Des précautions seront prises pour qu’il se déroule « en toute sécurité, a-t-il dit lors d’un discours sur le sommet.

Et d’ajouter: « J’ai toujours défendu la nécessité d’une COP en présentiel (…) nous prévoyons donc un sommet en présentiel, où nous nous assurerons que la sécurité des délégués sera primordiale ».

Alok Sharma a, en outre, indiqué qu' »avec nos collègues du gouvernement écossais, du conseil municipal de Glasgow, des organismes de santé publique et de l’ONU, nous explorons toutes les mesures de sécurité possibles contre le Covid-19 – y compris les tests, les vaccins et d’autres mesures -, afin que la COP 26 se déroule en tout sécurité ».

« Les communautés historiquement marginalisées sont parmi les plus touchées par le changement climatique, alors que celles-ci proposent certaines des solutions les plus efficaces pour y faire face », a-t-il encore souligné, estimant « essentiel » que les pays en développement « puissent s’asseoir à la même table en face à face avec les pays riches et émetteurs ».

Il a enfin annoncé que les mesures de prévention, qui seront mises en place lors du sommet, seront partagées publiquement « en temps opportun ».

Prévue du 1er au 12 novembre à Glasgow, la 26ème Conférence des Nations unies sur le changement climatique, qui réunit des dirigeants issus de 196 pays, ainsi que des entreprises et des experts, était initialement prévue pour novembre 2020, mais a été repoussée en raison de la crise sanitaire.