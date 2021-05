Coronavirus : un jour dans le monde

Ce jeudi 13 mai 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 161 694 185 cas de coronavirus à travers le monde. La pandémie a causé 3 355 886 décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également, de 136 434 407 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie de Chine, il y a de cela plus de dix-sept mois.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de mercredi 16H à jeudi 16H, 268 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 513 nouvelles guérisons et 3 décès a indiqué le ministère de la santé. De plus, 5 994 379 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 4 441 667 en sont à la deuxième dose. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 514 670 cas confirmés, 9 091 décès (soit un taux de mortalité de 1,77%), 502 205 guérisons, un total de 5 852 501 tests (soit une augmentation de 9 139), et 3 374 cas en cours de traitement dont 212 dans un état grave (14 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce jeudi 13 mai 2021, 4 633 272 cas 125 166 morts, 4 195 192 rémissions pour 45 208 604 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 602 031 de nombre de cas avérés et 54 968 décès, 430 730 doses de vaccin ont été administrées. Elle est suivie du Maroc 514 670 cas confirmés et 9 091 décès, de la Tunisie 324 103 contaminations et 11 637 décès, de l’Egypte, 240 927 infections et 14 091 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 264 960 cas et 3 951 décès, de l’Algérie 124 889 cas et 3 355 morts, de la Libye 180 945 cas et 3 082 décès, et du Nigéria 165 559 cas et 2066 décès.

Europe :

La France déplore 131 décès du coronavirus et 19 461 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 107 411morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 5 902 343 cas confirmés de contamination. Plus de 9,06 millions de personnes ont été complètement vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 4 139 160 cas et 123 745 décès, plus de 25,6 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 598 452 cas au total. Le pays dénombrait, jeudi 13 mai 2021, 79 281 morts au total . Plus de 21,07 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 435 831 cas et 127 796 décès, plus de 49,23 millions de doses de vaccin ont administrées. L’Allemagne, compte ce jour de jeudi 13 mai 2021, 3 577 636 cas recensés et 85 718 décès, 36,89 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin. La Russie fait état de 4 857 303 cas détectés pour 112 795 décès. Près de 22, 57 millions de doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en jeudi 13 mai 2021, la tension s‘atténue. Le pays compte 584 249 décès au total, et 32 840 007 cas d’infections. Près de 264,44 millions de doses de vaccin ont été injectées. Au Canada, on dénombre 1 317 580 cas au total et 24 778 décès, 17, 18 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 428 034. Le pays en est à 15 359 397 cas recensés. 56,22 millions de personnes ont reçu au moins une dose vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 371 483 cas de coronavirus et 219 590 décès, plus de 33,66 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 865 639 cas de contaminations et 64 898 décès, 21, 99 vaccins ont été administrés. Le Chili, compte 1 266 601 cas recensés et dénombre 27 520 morts au total pour 16,24 millions de doses de vaccins administrées. L’Argentine compte 3 215 572 cas et 68 807 décès, 9,38 millions de personnes ont reçu au moins une première injection dans le pays et la Colombie compte 3 048 719 cas et 79 261 décès pour 6,67 millions de doses de vaccins administrées.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 258 317 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 23 703 665 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 177, 21 millions de personnes. La Corée du Sud compte 129 633 cas d’infections et 1 891 décès, 4,45 millions de doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 103 902 cas au total et 4 858 morts, plus de 354,27 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 667 182 cas recensés et de 11 249 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 5,27 millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 2 722 007 cas confirmés et 76 231 décès, au total. Israël comptait samedi 839 059 cas avérés et 6 379 décès au total, 10,51 millions personnes ont été vaccinées.