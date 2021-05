Inde/vaccins Covid-19: Plus de 2 milliards de doses bientôt disponibles

Plus de 2 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 seront disponibles en Inde entre août et décembre prochains, a déclaré jeudi le conseiller gouvernemental, Vinod Paul.

Ces doses comprendraient 750 millions de vaccins d’AstraZeneca produit en Inde par le Serum Institute of India, ainsi que 550 millions de doses de Covaxin, fabriqué par la société indienne Bharat Biotech, a déclaré lors d’un point de presse, M. Paul qui dirige également le groupe national d’experts sur les vaccins.

« Il ne devrait y avoir aucun doute, le vaccin sera disponible pour tous au fur et à mesure que nous avancerons dans la production », a déclaré le responsable indien.

Et d’ajouter que le département de biotechnologie et le ministère des Affaires extérieures (MEA) sont en contact avec des fabricants de vaccins comme Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson.

En Inde, trois vaccins sont approuvés à ce jour à savoir le Covishield de l’Université d’Oxford-AstraZeneca, le Covaxin fabriqué par la société indienne Bharat Biotech et le vaccin russe Sputnik V qui sera disponible sur le marché à partir de la semaine prochaine.

De nombreux États indiens ont fait état d’une pénurie de vaccins Covid-19 et ont stoppé ou réduit leurs campagnes de vaccination au profit de la catégorie de personnes âgées de 18 à 44 ans.

Par ailleurs, onze États ont jusqu’à présent opté pour le lancement d’appels d’offres mondiaux pour obtenir les vaccins Covid-19.

A l’échelle nationale, la pandémie semble s’atténuer dans les grandes villes, mais le virus sévit dans le vaste arrière-pays rural de l’Inde, où vivent les deux tiers de la population.