Forces Armées Royales : 65 ans d’âge et toute une vaillance

Le 14 mai de chaque année, jour de l’anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR) c’est l’occasion pour le Maroc et les Marocains de se remémorer les sacrifices et le dévouement de notre Armée pour la défense de la sécurité du pays, la stabilité de la patrie et son intégrité territoriale ainsi qu’à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens. Aussi en ce vendredi 14 mai 2021, jour du 65ème anniversaire de nos vaillantes FAR, il n’est pas une autre opportunité que de rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes qui composent cette Institution.

C’est également le moment de revenir sur les étapes déterminantes, les exploits marquants et les sacrifices consentis par les soldats marocains qui ne ménagent aucun effort, depuis la création des FAR le 14 mai 1956, pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume, renforcer la solidarité nationale et internationale et préserver la paix dans le monde et de mettre en exergue les sacrifices, le dévouement et les actions héroïques consentis par les FAR pour la défense du Royaume et au service de ses intérêts suprêmes.

En effet, au lendemain de l’indépendance du Royaume, feu S.M. Mohammed V, décidant de doter le Maroc d’une armée, premier symbole de la souveraineté nationale, en avait confié la direction à feu S.M. Hassan II, alors Prince Héritier à l’époque, qui a tenu durant son règne à perfectionner son organisation et à moderniser son armement et ses équipements. Une tradition qui se perpétue actuellement avec le Roi Mohammed VI. Aujourd’hui, les FAR constituent une fierté partagée pour tous les Marocains, un maillon inhérent à l’unité nationale et un honorable ambassadeur des valeurs authentiques du Royaume partout où le devoir appelle ses membres.

Le déploiement des unités des FAR dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies à travers le monde est la parfaite illustration de cet engagement de l’institution militaire en faveur des valeurs universelles de la paix, de la sécurité et de la solidarité dans le monde. Depuis leur création à l’aube de l’indépendance (14 mai 1956), les Forces armées royales se sont engagées dans des tâches civiques et humanitaires, se vouant au service de leurs concitoyens en temps de crise, mais aussi des populations du monde, notamment dans des circonstances de guerre et d’instabilité, toujours fidèles à leur devise éternelle : «Dieu, la Patrie, le Roi».

L’anniversaire des FAR est célébré pour la seconde année consécutive dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la pandémie de la Covid-19. Inutile de souligner la réponse exceptionnelle de cette vaillante institution et son engagement immédiat et fort, en application des hautes instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des FAR, dans la lutte contre l’épidémie qui a frappé le Maroc comme le reste du monde. Les FAR ont veillé à mobiliser toutes les ressources humaines, matérielles, médicales et logistiques pour participer efficacement à l’effort de lutte contre cette pandémie et limiter sa propagation grâce notamment à la forte implication en première ligne et en faisant preuve d’un haut niveau de professionnalisme.

Cet état d’esprit a conduit notre vaillante Institution a exporter son expertise en des lieux où l’urgence s’imposait. Opérationnel dès le 10 août 2020, l’hôpital médico-chirurgical de campagne marocain à Beyrouth a été composé de 150 militaires, dont 45 personnels médicaux de diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmologues, neurochirurgiens, pédiatres, pharmacien), des infirmiers spécialisés et des éléments de soutien. Durant son déploiement 469 hospitalisations et 4 accouchements et 23 167 consultations médicales au profit des blessés de la population libanaise ont été enregistrées, 431 interventions chirurgicales ont été effectuées avec succès et 6.433 examens complémentaires, notamment en biologie, radiologie, et échographie ont été assurés .

L’année 2020, pour ce qui est de l’intégrité territoriale du Royaume, restera gravée dans la mémoire des Marocains car elle témoigne d’une nouvelle épopée des FAR dans la défense de et la préservation de la sécurité de la patrie, à travers l’héroïque intervention pour mettre un terme aux provocations de la milice du « polisario » dans la zone tampon d’El Guerguarate et sécuriser le trafic à travers ce passage, après des semaines de blocage. Une intervention menée pacifiquement et sans menace pour la sécurité des civils, en application des Hautes instructions du Roi Mohammed VI. Cela a permis la reprise de la circulation des biens et des personnes au point de passage, El Guerguarate, reliant le Maroc à la Mauritanie.

Autre fait d’armes, si l’on peut dire, en cette même année, le service militaire. Les FAR ont fait preuve d’une gestion et d’un encadrement exemplaires dans toutes les étapes qui ont accompagné le processus d’intégration des nouvelle recrues convoquées, notamment en mettant à leur disposition des infrastructures, des cadres et des ressources pédagogiques afin de permettre à la jeunesse marocaine de développer une formation professionnelle appliquée qui puisse répondre à leurs aspirations à s’intégrer dans le tissu sociétal et à s’engager dans des projets de construction et d’édification dans un esprit de patriotisme et de responsabilité.