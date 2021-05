Brahim Ghali : Podemos s’insurge dans une cause perdue

Podemos, le parti de Pablo Iglesias, s’est immiscé dans l’affaire de l’hospitalisation en Espagne de Brahim Ghali, sous une fausse identité. Mordicus, le parti d’extrême gauche espagnol, membre de surcroit de la majorité gouvernementale, s’est insurgé contre le Maroc lui demandant de « respecter la souveraineté de l’Espagne ». C’est un flagrant “faites ce que je dis …“ que Podemos s’évertue à tenter d’imposer à un pays souverain justement en ignorant du fait la vertu de la réciprocité quant au mot “respect“.

D’une arrogance sans gêne, Podemos a poussé son toupet, en affirmant que « l’Espagne pouvait accueillir quiconque elle souhaitait et dans le cas de Brahim Ghali c’est pour des raisons humanitaires » ajoutant, « toute relation entre pays voisins doit être fondée sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires internes ». Voilà-là de belles paroles. Tout ce qu’il y a de plus populistes et qui désormais n’ont plus cours au regard de l’accueil électoral fait à Podemos à Madrid lors des régionales où le parti d’extrême gauche et la gauche tout court, a sombré.

Cela étant, la position hostile de Podemos à l’égard du Maroc n’est pas une nouveauté en soi. Le sommet Maroc/Espagne en avait même foiré à cause de velléités du séjour du Señor Pablo Iglesias chez nous qui n’entraient pas dans le cadre justement du « respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires internes » comme l’a si bien dit le secrétariat chargée des affaires internationales du parti d’extrême gauche. Aussi la “leçon de bonne tenue de route“, Podemos peut se la garder. Comme dirait la chanson « Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n’en as-tu planté sur ta propre maison »

Par contre le Parti Populaire (PP) espagnol plus terre-à-terre et fort de la confiance électorale dans la capitale qui augure d’une gouvernance à l’échelle nationale au prochain scrutin, fait les choses dans les règles de l’art. Le PP a demandé au gouvernement des explications sur les circonstances dans lesquelles le dirigeant du Polisario a été accueilli. Les «Populaires» veulent que le gouvernement explique, entre autres, qui a autorisé l’arrivée en Espagne d’un tel énergumène. C’est que l’Exécutif a toujours soutenu que la décision d’accueillir Ghali avait été prise pour « des raisons strictement humanitaires » et a évité de donner plus de détails sur la manière dont le transfert avait été contrefait.

En ce sens, dans une de ses questions parlementaires, le PP demande des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles il a été admis « secrètement et avec un faux passeport » et surtout pourquoi il a été jugé « commode de ne pas informer le Maroc de sa présence sur le territoire espagnol ». Pour le PP la présence de Ghali en Espagne a débouché sur une crise dans les relations avec le Maroc. Le parti de Pablo Casado s’en réfère au communiqué du MAE marocain où il est dit que ce « n’est pas une simple omission, mais un acte prémédité, un choix volontaire et une décision souveraine de l’Espagne. Le Maroc en prend acte et il en tirera toutes ses conséquences « . Le leader du PP, Pablo Casado, évoquant lundi la crise « sans précédent dans l’histoire récente de l’Espagne avec le Maroc » avait souligné « c’est une véritable irresponsabilité historique avec un partenaire stratégique ».

D’autre part, le PP souhaite également connaître les détails du point de vue sanitaire dans le contexte de la pandémie actuelle concernant le transfert et l’hospitalisation de Ghali. Aussi, dans la dernière question posée par son porte-parole parlementaire, Cuca Gamarra, il est demandé si, une fois que Ghali avait atterri à l’aéroport de Saragosse, dans un avion algérien, il avait été mis à sa disposition par le gouvernement « des moyens de transport » pour son transfert à La Rioja. De même, le PP souhaite clarifier « par qui a été prise la décision de l’hôpital vers lequel il devait être dirigé », si les critères d’occupation des lits avaient été respectés à un moment où la pression était à son extrême dans les USI en raison de la pandémie et si « une exception a été faite » avec le chef du polisario. Par ailleurs, Gamarra a demandé au gouvernement quels étaient les critères pris en compte pour le transfert vers l’hôpital de la Rioja et si un autre centre avait été envisagé et, dans l’affirmative, pourquoi la décision a été prise à La Rioja.