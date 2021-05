Coronavirus: Baisse de 4 % du nombre de cas et de décès

Le nombre de cas et de décès dus au nouveau coronavirus a diminué de 4% la semaine dernière dans le monde, a fait constater l’organisation mondiale de la santé (OMS).

À l’échelle mondiale, l’OMS dit « constater actuellement un plafonnement du nombre de cas et de décès, avec des baisses dans la plupart des régions, y compris dans les Amériques et en Europe, les deux régions les plus touchées dans le monde ».

« Mais il s’agit d’un plateau toujours « insoutenable », avec plus de 5,5 millions de cas signalés et près de 90.000 décès, soit respectivement 4% de moins par rapport la semaine dernière », précise l’agence de l’ONU, relevant que « l’incidence des cas et des décès reste toutefois au niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie ».

Dans son dernier rapport épidémiologique, l’agence onusienne rappelle que l’incidence des décès a augmenté dans les régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental.

La mortalité a ainsi augmenté dans le Pacifique occidental (+34%) et en Asie du Sud-Est (+15%), mais a diminué en Europe (-18%), en Méditerranée orientale (-13%), en Amérique du Nord et du Sud (-4%) et en Afrique (-3%).

Dans le même temps, les nouveaux cas hebdomadaires ont diminué dans toutes les régions à l’exception de l’Asie du Sud-Est, qui a poursuivi « une trajectoire ascendante pendant 9 semaines ». L’Asie du Sud-Est qui, selon la classification de l’OMS, comprend également l’Inde, a enregistré la plus forte augmentation des cas (+6%).

Si l’Inde continue de représenter 95% des cas et 93% des décès dans la région de l’Asie du Sud-Est, ainsi que 50% des cas et 30% des décès dans le monde, des tendances inquiétantes ont été observées dans les pays voisins.

Sinon, le nombre de cas a diminué de 23% en Europe, de 13% en Méditerranée orientale, de 5% en Afrique et de 4% dans les Amériques. Toutefois, l’OMS estime que dans toutes ses régions sanitaires, certains pays affichent « une tendance à la hausse soutenue des cas et des décès » depuis plusieurs semaines.

Avec 2.738 957 nouveaux cas, l’Inde recense le plus grand nombre de nouvelles infections dans le monde, New Delhi affichant une hausse de 5%. Suivent le Brésil (423.438 nouveaux cas), les États-Unis (334.784 nouveaux cas), la Turquie (166.733 nouveaux cas) et l’Argentine (140.771 nouveaux cas).