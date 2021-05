Revue de presse quotidienne de jeudi 13 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 13 mai 2021

Le Matin :

• La Gambie réitère son soutien indéfectible et constant à l’intégrité territoriale du Maroc. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, par visioconférence, avec le ministre gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens à l’étranger, Mamadou Tangara. Les deux parties se sont félicitées de l’ouverture par la Gambie de son Consulat Général à Dakhla le 07 janvier 2020, tandis que Bourita a assuré Tangara de la volonté du Maroc de mettre à profit son expérience et son expertise dans les domaines du développement économique et social à la disposition de la République de Gambie pour la réalisation de son plan de développement 2018-2021, indique un communiqué du ministère. En outre, Tangara a salué la crédibilité et la primauté de l’Initiative marocaine d’Autonomie comme base pour régler cette question, tout en réitérant le plein soutien de la République de Gambie au rôle joué par les Nations Unies (ONU) en tant que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution durable à ce différend régional et à la Décision 693 de l’Union africaine (UA) adoptée par le 31è Sommet tenu en juillet 2018, soutenant officiellement le processus onusien à cet égard.

• L’ANCFCC s’engage à doter le ministère de l’Éducation de cartographies officielles. Une convention de partenariat et de coopération visant à fournir au ministère de l’Éducation nationale des cartographies officielles de différentes échelles a été signée à Rabat. Signée par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, et le directeur général de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), Karim Tajmouati, cette convention vise également à mettre à la disposition de ce département des données géographiques, naturelles, économiques, humaines et historiques du Royaume du Maroc. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment le projet n°8 se rapportant au « développement du modèle pédagogique ».

L’Economiste :

• Le CESE veut une stratégie pour les souks. Les deux modes de gestion actuels des souks, directe et par affermage, devraient basculer vers un format de sociétés de développement local (SDL) intercommunales. Le Conseil économique, social et environnemental vient de livrer son avis. L’état des lieux dressé est loin d’être réjouissant : manque de clarté des cahiers des charges élaborés, des engagements des partenaires (délégataires et délégants), absence de toitures, de sols sans revêtements… La non-régularisation de la situation juridique du foncier de ⅔ des souks hebdomadaires est également relevée.

• Tourisme : les mesures d’aide reconduites après juin? Après avoir épuisé leurs lignes de crédit Damane Oxygène, Damane Relance et bientôt l’indemnité Covid-19 (dernier versement prévu en juin) , les entreprises touristiques s’interrogent sur leur avenir immédiat. Les pouvoirs sanitaires n’ayant toujours pas décidé d’assouplir les restrictions relatives à la circulation des personnes tant au niveau national qu’international. Le gouvernement compte-t-il reconduire les mesures d’aide aux entreprises impactées par la crise ? En tout cas, le ministère de tutelle devra répondre, lundi 17 mai à la Chambre des représentants, à une question orale posée par les partis d’opposition sur la situation de l’industrie touristique, l’artisanat, l’économie sociale et le transport aérien.

Aujourd’hui le Maroc :

• Recrutement régional : après l’enseignement, la santé. Alors que le gouvernement est en plein préparatifs pour la généralisation de la couverture médicale, la problématique des ressources humaines est au cœur des préoccupations. Un projet de loi est ainsi attendu dans les prochaines semaines concernant l’exercice de la médecine. Plusieurs amendements sont attendus notamment l’assouplissement des conditions d’exercice pour les médecins étrangers au Maroc. Le but est de donner aux régions les pleins pouvoirs pour recruter des médecins directement. Le gouvernement entend ainsi jouer la carte du recrutement régional à l’instar de ce qui a été déjà fait dans le domaine de l’enseignement. Le nombre des enseignants recrutés en quelques années, par les Académies régionales de la formation et de l’éducation depuis fin 2016, a atteint 100.000 cadres sur plus de 500.000 candidats, soit l’équivalent de ce qui a été accompli en plus de 20 ans en la matière.

• 79% des Marocains utilisent WhatsApp chaque jour. Les Marocains sont des grands utilisateurs de réseaux sociaux. Ils sont 84% à utiliser WhatsApp en 2021 et 79% d’entre eux l’utilisent d’une manière quotidienne, selon le baromètre des réseaux sociaux du Groupe Sunergia. Dans le milieu urbain, ce taux atteint plus de 90%. Pour ce qui est de Facebook, il affichait déjà au début de 2019 un taux d’utilisation de 57% au Maroc. En 2021, près de 3 Marocains sur 4 l’utilisent régulièrement et on le retrouve donc également dans toutes les couches de la population mais avec un effet d’âge plus prononcé, souligne cette étude, ajoutant que là où 58% des seniors (65 ans et plus) utilisent WhatsApp, seuls 27% d’entre eux sont sur Facebook.

Maroc le jour :

• Recherche scientifique : Rabat et Lisbonne veulent renforcer leur coopération. Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, s’est entretenu par visioconférence, avec le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Enseignement supérieur du Portugal, Manuel Heitor. Ces entretiens ont été l’occasion d’explorer les perspectives de renforcement des relations de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique entre le Royaume du Maroc et la République portugaise, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcement des relations entre les deux pays et d’extension des ponts de coopération entre les universités et les institutions de recherche marocaines et leurs homologues portugaises, notamment en matière d’échange d’expériences et d’expertises, de mobilité des étudiants et des enseignants, de co-tutelle de thèses de Doctorat et de double diplomation, précise-t-on.

• Protection de la biodiversité : Le leadership marocain mis en exergue a Tokyo. Le leadership du Maroc en matière de protection de la biodiversité a été mis en exergue à Tokyo, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la première célébration de la Journée internationale de l’arganier. La proclamation par les Nations-Unies, tous les 10 mai, de la journée internationale de l’arganier est une reconnaissance à l’échelle internationale des efforts du Royaume en matière de protection de la biodiversité et de la valorisation du capital agricole, a souligné l’ambassadeur du Maroc à Tokyo, Rachad Bouhlal, qui présidait cette cérémonie. Il a, à cet égard, souligné l’engagement continu de Sa Majesté le Roi en faveur de l’amélioration de l’aide au secteur agricole, à travers la mise en place de plans stratégiques visant à consolider les acquis dans ce domaine dans le cadre du Plan Maroc Vert.

L’Opinion :

• Tan-Tan : Débarquement de 108.000 tonnes de poisson d’une valeur de 1046 MDH en 2020. Quelque 108.000 tonnes de poissons ont été débarqués dans le port de Tan-Tan au cours de l’année 2020 pour une valeur de 1.046 millions de dirhams (MDH), selon des données fournies par la délégation de la pêche maritime. Cette quantité est répartie sur 96.000 t pour la pêche côtière et traditionnelle, en plus de 11.900 t pour celle en haute mer, a déclaré le délégué de la pêche maritime de Tan-Tan, Youssef Founoun. A noter que le secteur de la pêche dans la province de Tan-Tan emploie 15.000 personnes, dont 11.000 marins, et crée 37.000 postes d’emploi directs et indirects.

• Dakhla: l’événement culturel « Mois du patrimoine 2021 » en mode virtuel. La Direction régionale de la culture de Dakhla-Oued-Eddahab organise jusqu’au 18 mai la manifestation culturelle « Mois du patrimoine 2021 » à distance. Les activités culturelles programmées en ligne à l’occasion de cet événement portent sur les différents aspects du patrimoine culturel de la région, indique un communiqué de la Direction régionale de la culture. Entre autres, une diffusion en direct est prévue sur la page Facebook de la Direction d’une série de conférences sur le patrimoine culturel local, des émissions à la radio et de capsules vidéo des monuments historiques et sites archéologiques.

Al Bayane :

• Laftit souligne le leadership de SM le Roi qui érige le Maroc en modèle régional. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a souligné, mardi, le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, sur les questions migratoires qui ont érigé le Maroc en modèle régional et a mis en exergue le rôle du Maroc en tant que partenaire stratégique sur cette question. Laftit intervenait lors d’une Conférence Ministérielle sur la Gestion des Flux Migratoires, organisée dans le cadre de la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, en présence de plusieurs ministres européens, maghrébins et africains, des commissaires européens ainsi que des représentants de plusieurs organisations internationales. L’objectif de cette rencontre, à laquelle a pris part le ministre de l’Intérieur par visioconférence, est de favoriser le dialogue migratoire entre les pays d’origine, de transit et de destination et de consolider les partenariats mutuellement bénéfiques, indique un communiqué du ministère.

• ADII: Les DUM reculent de 11% en 2020. Le nombre des déclarations uniques de marchandises (DUM) s’est établi à un total de 1.007.509 au titre de l’année 2020, en baisse de 11% par rapport à 2019, selon l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Avec une contribution de 68%, les DUM à l’import ont affiché une régression de 12%, tandis que celles à l’export et des régimes internes ont diminué respectivement de 8 et 7%, précise l’ADII dans son rapport d’activité de 2020. S’agissant des DUM enregistrées sous régimes douaniers, elles ont baissé de 15%, fait savoir la même source, ajoutant que ce repli a été plus important à l’import (18%) qu’à l’export (12%). La même tendance a été constatée, par ailleurs, pour les cas des régimes simples où le taux de recul est de 11% pour les importations et 5% pour les exportations.

Libération :

• La salle des marchés de l’ONEE, opérationnelle avant fin 2021. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé que sa salle des marchés sera opérationnelle avant la fin de cette année. « Suite à la réalisation, conformément au calendrier prévisionnel, des deux premières phases du projet, le démarrage des activités de la salle des marchés de l’ONEE est prévu à partir du mois de novembre 2021 », précise l’Office dans un communiqué à l’issue d’une réunion du comité de pilotage de ce projet, présidée, à Casablanca, par le directeur général de l’Office, Abderrahim El Hafidi. Cette réunion a été ainsi l’occasion pour M. El Hafidi de s’informer de l’état d’avancement de cet ambitieux projet.

• Le FEC ouvre une ligne de crédit de 2,2 MMDH pour la région Fès-Meknès. Le Conseil de la région Fès-Meknès et le Fonds d’équipement communal (FEC) ont signé, à Fès, une convention portant sur l’ouverture d’une ligne de crédit de 2,2 milliards de dirhams (MMDH), pour financer la contribution de la région aux projets inscrits dans le cadre du contrat programme Etat-région. La convention a été signée par le président de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser, et le gouverneur, directeur général du FEC, Omar Lahlou, en présence du wali de la région, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, des gouverneurs des préfectures et provinces de la région et de plusieurs autres personnalités. Cette nouvelle ligne de crédit est destinée à couvrir la contribution du Conseil régional aux projets faisant partie du contrat programme signé entre l’Etat et la région Fès-Meknès, lequel est doté de plus de 11 milliards de DH (MMDH).

Assahra Al Maghribia :

Les ministres arabes des AE saluent le rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi, dans la protection de la ville sainte. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont salué, mardi, le rôle que joue le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, dans la protection de la ville sainte. Une résolution, rendue publique au terme d’une réunion d’urgence du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des AE, a salué le rôle du Comité Al-Qods dans la protection de la ville sainte et en soutien à la résistance du peuple palestinien, mettant en avant l’importance des efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif à cet effet.

Les pays africains appelés à conjuguer leurs efforts et à partager leurs expériences pour un continent stable et prospère (Amrani). Les pays africains se doivent de conjuguer leurs efforts et partager leurs expériences pour un continent sûr, stable et prospère, a souligné l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani. «Le Royaume du Maroc a toujours joué un rôle d’avant-garde dans le continent africain, conscient en cela de la nécessité de travailler ensemble pour relever les défis auxquels fait face actuellement l’Afrique», a déclaré Amrani qui était l’invité de l’émission +The Diplomat+ diffusée lundi soir sur la chaîne BRICS TV. Il a tenu à souligner à ce propos que «le Maroc n’est pas seulement africain de par sa situation géographique, mais aussi par son histoire et les liens spirituels qui l’attachent au continent».

Al Massae

Réunion prévue du comité scientifique pour alléger les restrictions après l’Aid Al fitr. Dans le contexte de l’évolution de l’épidémie de coronavirus, des sources du journal ont affirmé que les mesures de restrictions imposées par la pandémie seront allégées progressivement après l’Aid Al Fitr, car la situation est stable. Ainsi, la fermeture des cafés, des restaurants et des magasins, et les déplacements dans les villes seront repoussés d’une heure supplémentaire. Le comité scientifique chargé de la gestion de l’épidémie de coronavirus se réunira après l’Aïd al-Fitr pour examiner la situation de l’épidémie et soumettra ses recommandations au ministre de la Santé, qui les transmettra à son tour au chef du gouvernement. Le gouvernement va examiner ces recommandations et décréter un allégement des restrictions, sans toutefois toucher aux déplacements entre les villes ni aux rassemblements, selon les mêmes sources.

Le gouvernement met fin à la relation des professionnels de la santé avec la fonction publique. Dans le cadre d’un plan de réforme ciblant l’élément humain dans le secteur de la santé, le gouvernement s’apprête à mettre fin à la relation des professionnels de la santé avec le statut de la fonction publique. Ainsi, le conseil de gouvernement entend adopter prochainement le Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. Selon une note de présentation du projet de loi, préparée par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme administrative, un statut particulier est en cours de préparation pour ajouter les professionnels de santé aux catégories qui dérogent au statut de la fonction publique.

Al Yaoum Al Maghribi :

Le Conseil de gouvernement adopte les projets de décret fixant les dates et calendriers relatifs aux échéances électorales. Ainsi, l’élection des membres des chambres professionnelles (chambres d’industrie, de commerce et de services, d’artisanat, de pêches maritimes et d’agriculture) aura lieu vendredi 6 août 2021, alors que celle des membres de la Chambre des représentants, des conseils des régions, des communes et des arrondissements le mercredi 8 septembre. L’élection des membres des conseils des préfectures et provinces, quant à elle, se tiendra le 21 septembre et celle des membres de la Chambre des conseillers le mardi 5 octobre.

La reconnaissance US de la marocanité du Sahara a contraint « les uns à dévoiler leurs cartes, les autres à sortir du bois » (Quid.ma). La reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara a contraint « les uns à dévoiler leurs cartes, les autres à sortir du bois », souligne le site d’information « Quid.ma ». « Par son ampleur et son impact, la reconnaissance américaine a eu l’effet d’une énorme pierre dans la mare. Elle a perturbé le jeu, créant une réaction concentrique en chaîne, contraignant les uns à dévoiler leurs cartes, les autres à sortir du bois », écrit le portail dans une chronique signée Naim Kamal sous le titre « Sahara: Le variant allemand ».

Al Ittihad Al Ichtiraki

L’accueil du dénommé Brahim Ghali, un «scandale» et une « trahison » qui portent atteinte aux relations historiques maroco-espagnoles (Lachgar). L’accueil par l’Espagne en catimini du dénommé Brahim Ghali, chef des séparatistes du polisario sous une fausse identité, est un «scandale» et «une trahison» portant atteinte aux relations historiques entre les deux pays, a affirmé le premier secrétaire de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Driss Lachgar, dans un entretien au journal espagnol ABC, publié mercredi. L’attitude de l’Espagne depuis le déclenchement de cette affaire confirme l’existence d’«un accord » entre les gouvernements espagnol et algérien pour transférer le dénommé Brahim Ghali, poursuivi pour de graves accusations de terrorisme et de génocide, à bord d’un avion privé et avec de faux documents sans en informer le gouvernement marocain, a souligné Lachgar.

Le Maroc réitère son rejet catégorique des mesures unilatérales affectant le statut juridique d’Al-Qods Acharif. Le Maroc a réitéré, mardi, son rejet catégorique de toutes les violations et mesures unilatérales affectant le statut juridique d’Al-Qods Acharif et les droits légitimes du peuple palestinien frère à réaliser ses aspirations à la liberté et à l’indépendance. Lors de son intervention à la réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étrangères, tenue par visioconférence, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a condamné les discours haineux de certaines organisations religieuses extrémistes israéliennes.

Bayane Al yaoum

Mme Bouayach: Le travail de mémoire pierre angulaire dans les politiques de garantie de non-répétition. Révéler la vérité des graves violations des droits de l’Homme commises par le passé et en préserver la mémoire constituent une pierre angulaire dans les politiques de garantie de non-répétition, a indiqué, mardi, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach. « Le CNDH, en tant que dépositaire des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation -commission de vérité-, a pour mission de lutter contre une lecture partielle et biaisée de l’histoire qui peut donner naissance à des tensions dans la société », a souligné Mme Bouayach, qui intervenait par visioconférence à une réunion-débat organisée à par le Conseil des droits de l’Homme (CDH) des Nations unies, sous le thème « La responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité ».

Le Maroc dépassera 52 pc de son mix énergétique en 2030 Le Maroc va dépasser 52 pc de son mix énergétique en 2030, a indiqué mardi le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah. Le ministre, qui répondait à une question orale sur les opportunités de la transition énergétique au Maroc après la pandémie de Covid-19, présentée par le groupe Justice et Développement à la chambre des conseillers, a précisé que le Royaume va dépasser 52% de son mix énergétique en 2030, estimant que ce chiffre pourrait être atteint avant 2026 et ce malgré le retard survenu au cours d’une période antérieure. Il fait savoir à cette occasion que le système électrique 2021-2030 est basé entièrement sur des énergies renouvelables et un taux réduit du gaz

Al Ahdath Al Maghribia

Échec d’une manœuvre grossière du polisario au Parlement européen. L’eurodéputée belge Frédérique Ries a affirmé avoir saisi le Président du Parlement européen David Sassoli suite à une manœuvre orchestrée par le polisario et l’Algérie visant à utiliser le logo de l’institution parlementaire européenne à des fins de propagande. «Usurpation du logo du Parlement, insinuation d’une reconnaissance par l’UE de l’autoproclamée république sahraouie», dénonce la députée européenne sur son compte Twitter. La députée européenne a réagi suite à la publication par l’appareil de propagande du polisario et de l’Algérie d’une annonce sur les réseaux sociaux faisant état d’un webinaire qui serait organisé, mercredi, par un groupe informel de lobbying constitué d’une poignée de députés européens séduits par la thèse séparatiste et par ailleurs bien soignés par le régime d’Alger.

Près de 144 MDH pour lutter contre l’habitat insalubre à Fès et Moulay Yaacoub. Une enveloppe budgétaire de près de 144 millions de DH sera allouée à la réalisation des projets visant à lutter contre l’habitat insalubre au niveau de la préfecture de Fès et la province de Moulay Yaacoub.Ces projets seront réalisés dans le cadre de conventions de partenariat signées, récemment à Fès, entre le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, la wilaya de la région Fès-Meknès, le conseil de la région Fès-Meknès et les préfectures et provinces concernées. Dans ce cadre, 7.000 habitants sont concernés par les opérations de relogement, objet de trois conventions signées à cette occasion, lesquelles visent à renforcer la coordination des efforts entre les différents acteurs pour lutter contre l’habitat insalubre, selon le ministère de l’aménagement du territoire.