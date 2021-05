Rabat-Salé-Kenitra : La CCIS et la BP, main dans la main pour Intelaka

La Fondation Création d’Entreprises du groupe BCP (FCE) et la Banque Populaire de Rabat-Kénitra ont procédé, récemment, à la signature d’une convention de partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat-Salé-Kénitra (CCISRSK).

Un communiqué parvenu à Hespress FR, nous confirme que l’institution bancaire a bien scellé une nouvelle convention de partenariat avec la CCISRSK. Et c’est à cette occasion que Hassan Debbagh, Président du Conseil d’Administration de la FCE, a affirmé que cet accord traduisait « une volonté commune de décliner de manière intelligente et opérationnelle les deux axes du Programme National Intégré d’Appui et de Financement des porteurs de projets, des TPE en création ou nouvellement créées, communément connu sous le nom d’INTELAKA ».

Pour Younes Oujenha, Secrétaire Général de la FCE, « cette signature s’inscrit dans la droite ligne des engagements de notre Groupe, qui, depuis sa création, a placé le développement des régions parmi ses principales missions.

Elle est également en phase avec la vision stratégique de la Fondation Création d’Entreprises, dont la principale vocation est de favoriser et de soutenir les initiatives entrepreneuriales, notamment, à travers un accompagnement de bout en bout des porteurs de projets en phase de pré et post création ».

Dans le cadre du programme national INTELAKA, la Banque Populaire de Rabat-Kénitra compte parmi les acteurs majeurs en matière de soutien apporté aux initiatives entrepreneuriales dans la région. « Nous avons pu accompagner près de 1.000 porteurs de projets au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, moyennant une enveloppe de 130 millions de dirhams répartis sur différents secteurs d’activité », confirme ainsi Bouchra Berrada, Présidente du Directoire de la BP Rabat-Kénitra.

Pour sa part, Abdallah Abbad, Président de la CCIRSK, a insisté sur le rôle important que joue le secteur bancaire, aux côtés des instances officielles, dans la mise à niveau et la relance de l’économie régionale, notamment en cette période de crise sanitaire. Selon lui, « un tel partenariat, basé sur l’accompagnement, la formation entrepreneuriale et le financement, permet d’œuvrer ensemble en faveur du développement d’un tissu économique dynamique et performant. Il favorise également la diffusion d’une culture entrepreneuriale moderne et citoyenne ».