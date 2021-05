Fintechs : BAM met les bouchées doubles

Bank Al-Maghrib (BAM) poursuit son engagement à soutenir l’émergence des fintechs, en vue d’améliorer les activités financières par la technologie.

Tels sont les maîtres-mots de Fadwa Jouali, responsable du service Fintech et développement des paiements au sein de la Banque centrale lors d’un webinaire organisé par la Banque centrale au profit des étudiants de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla.

Placé sous le thème « la digitalisation: levier de l’inclusion financière », l’événement était opportun à la responsable pour réitérer que BAM veille à renforcer et coordonner les efforts des acteurs publics et privés en faveur du développement des fintechs sur le marché marocain.

« Bank Al Maghrib a opté pour la mise en place d’une disposition d’accompagnement légal et réglementaire, en vue d’aider ces entreprises technologiques œuvrant dans le service financier à intégrer les marchés et à leur donner la possibilité d’être en contact avec les acteurs de la place qui pourront les soutenir et signer des contrats avec eux », a ainsi déclaré Fadwa Jouali, précisant, à ce titre, que l’objectif de BAM est de promouvoir un cadre légal et réglementaire propice au développement des innovations financières, à travers le renforcement du cadre juridique pour accompagner l’essor des paiements électroniques, l’introduction de nouvelles catégories de services de paiement et la consolidation du cadre réglementaire régissant la protection du consommateur via l’utilisation saine des moyens de paiement sécurisés.

Pour plus de précisions, elle a soulevé que l’une des missions de BAM est de préserver la sécurité des systèmes et moyens de paiement, en mettant en place le cadre de surveillance au monitoring des cyber-risques, notamment avec l’accroissement des services en ligne et les applications mobiles et en s’assurant de la cyber-résilience des systèmes de paiement actuels et futurs.

Pour la promotion de l’inclusion financière

A cette occasion, Sara El Haddouti, chargée de programmes d’éducation financière à la Fondation marocaine pour l’éducation financière s’est, de son côté, attardée sur les services financiers digitaux (SFD) et le rôle de l’éducation financière à l’ère de la finance digitale, avant de mettre l’accent sur la nécessité de la sensibilisation à l’utilisation de ces services via la diffusion des capsules vidéo et le développement de modules e-learning.

Et avant de clôturer ce webinaire, tous les intervenants se sont accordés à dire que la crise sanitaire a mis la lumière sur l’importance d’accélérer le processus de mise en œuvre de la feuille de route de la digitalisation des paiements, appelant à la mobilisation des autorités pour mettre en place des mesures spécifiques relatives à l’inclusion financière et à la généralisation de l’utilisation du paiement électronique.

Rappelons, enfin, que c’est dans le cadre de la célébration de la Journée arabe de l’inclusion financière, commémorée le 27 avril de chaque année, que BAM a lancé en collaboration avec ses partenaires, du 21 avril jusqu’en juin 2021, une série de webinaires au profit des étudiants de plusieurs établissements d’enseignement supérieur répartis sur l’ensemble du territoire national.

Cette initiative a pour visée de mettre en exergue les mesures et les projets menés par les parties prenantes publiques et privées, dans le cadre de leurs actions en faveur de la promotion de l’inclusion financière des différents segments de la population, particuliers et entreprises.