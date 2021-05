Coronavirus: Doit-on s'attendre à la même crise post Aid Al Adha?

Alors que la fête d’Aïd El Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan est attendu avec impatience par les Marocains qui se réunissent en famille pour cette occasion, les conséquences sanitaires des voyages inter-villes pourraient se faire ressentir dans les deux prochaines semaines, comme cela avait été le cas lors de l’Aïd Al Adha, la fête du sacrifice.

Le gouvernement marocain a choisi de ne pas imposer de mesures restrictives supplémentaires de déplacement, plus corsées, pour la fête d’Aid El Fitr qui coïncide avec le week-end.

Les Marocains se sont déjà préparés à ce week-end prolongé de 4 jours et se sont organisés à l’avance pour voyager et voir leur famille, craignant que le gouvernement n’impose un confinement inopiné comme l’a fait le gouvernement tunisien à cause de la situation sanitaire.

Dès lundi, les familles se préparaient pour prendre les routes et rejoindre leurs familles dans différente villes du Royaume. Dès mardi, les gares ferroviaires et routières étaient bondées de personnes et de bagages.

A l’ONCF, une fois la file passées, il était très difficile de trouver une place disponible dans les trains. Pour éviter un encombrement sur les quai, les services dans les gares ont prié les voyageurs de rester attendre leur train dans les salles d’attentes.

Toujours mardi, les clients commençaient à s’amasser devant les boulangeries et pâtisseries avant même leur ouverture, pour réserver leur place et pouvoir acheter de grandes quantités de biscuits et gâteaux marocains à servir aux invités lors de l’Aïd.

L’ambiance des fêtes s’est fait ressentir également dans les grandes enseignes de prêt à porter mais également dans les petites boutique et les étales des vendeurs, à même le sol. Hommes et femmes se bousculaient pour acheter et dénicher de bonnes affaires pour les vêtements de l’Aïd des enfants.

Ces événements interviennent pourtant dans un contexte de maintien de restrictions liées à la situation sanitaire et imposées par le mois de Ramadan, connu pour une hausse de la convivialité et des réunions.

Ainsi, les autorités ont gardé le couvre-feu nocturne, en vigueur de 20h à 6h ainsi que la limitation des déplacements entre les villes, mais dans les faits, les déplacements ont pourtant eu lieu ces derniers jours, en témoignent les autoroutes du pays, et la situation au niveau des gares.

Alors que le chef de l’Exécutif, Saad Eddine El Otmani a appelé les citoyens à la vigilance, comme il l’avait fait pour Aïd Al Adha, les conséquences des déplacements pour cette fête et le manque de respect des mesures de distanciation sociale conseillées, pourraient se montrer aussi graves que la dernière fête musulmane en date, où le Maroc a connu ses pires bilans épidémiologiques tant en termes de nombre de nouvelles infections que de cas de décès et personnes en réanimation.

Les effets du relâchement de la population pour Aïd Al Adha s’est fait ressentir jusqu’en novembre. Le Maroc avait connu des bilans continuellement à la hausse jusqu’à atteindre les 5.000 nouvelles infections par jour.

A J-1 de l’Aïd Al Fitr, le bilan des contaminations atteignait les 268 nouveaux cas enregistrés pendant les dernières 24 heures (ces derniers jours les bilans quotidiens oscillaient dans une moyenne de 250 nouveaux cas par jour, ndlr), avec un bilan national atteignant 514 432 cas depuis le début de l’épidémie au Maroc et 3 652 cas actifs.