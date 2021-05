Aid Al Fitr: Le Roi félicité par les dirigeants émiratis

A l’occasion de l’avènement de l’Aid Al Fitr, le Roi Mohammed VI a reçu des messages de félicitations des dirigeants des Emirats arabes unis.

Ainsi, dans son message au Souverain, le Président de l’Etat des Emirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, lui a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Tout-Puissant de renouveler cette occasion pour le Souverain dans davantage de santé et de bonheur et pour les peuples de la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits.

De son côté, Cheikh Mohammed Bin Rachid Al Maktoum, Vice-Président de l’État des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, a fait part au Roi de ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain SM le Roi dans la santé et le bonheur et pour les peuples de la Oumma arabe et islamique dans le bienfaits et le bien-être.

Dans un message similaire, le Prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur et pour les peuples de la Oumma arabe et islamique dans le bienfaits et le bien-être.