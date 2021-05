Economie: Les décisions de Tebboune hostiles au Maroc interrogent sur le climat des investissements en Algérie

Les actions « hostiles » du président algérien Abdelmajid Tebboune envers le Royaume du Maroc ne cessent de surprendre. Dans la foulée, Tebboune a ordonné à l’exécutif algérien d’en finir immédiatement avec les contrats publics et privés « signés avec des pays hostiles à l’Algérie », entre autres, le Maroc.

Raison invoquée pour masquer une décision pour le moins irréfléchie? Le président algérien aurait « reçu des rapports indiquant une grave atteinte à la sécurité nationale dans laquelle sont impliquées des institutions économiques algériennes, publiques et privées, ayant des relations contractuelles, avec des entités étrangères qui ne prennent pas en considération les intérêts économiques et stratégiques du pays ».

Quel est donc l’impact de cette décision sur les sociétés marocaines opérant en Algérie ou encore le climat des affaires dans ce pays voisin? Joint par Hespress Fr à ce sujet, Omar Kettani, professeur d’économie à l’Université Mohammed V de Rabat avance d’abord que les échanges commerciaux entre pays maghrébins ne dépassent même pas les 3% de nos échanges commerciaux. Les dégâts seront donc très limités du côté des investisseurs marocains, dit-il.

« Pour les sociétés déjà basées en Algérie, il y aura certainement un impact surtout si l’entreprise s’attendait à un rendement mais on lui coupe soudainement les vivres, alors qu’elle est déjà engagée auprès d’une institution privée ou publique algérienne », explique l’économiste.

Décision puérile

D’autre part, Omar Kettani estime que c’est là « une action puérile de la part de l’Algérie. On dirait qu’il n’y a aucune maturité sur le plan de politique étrangère ou encore économique. Il s’agit de relation commerciale» relève-t-il, avant de s’interroger: « Pourquoi l’Algérie voudrait pénaliser le peuple et les investisseurs, alors qu’il s’agit de désaccords entre gouvernements. C’est une décision qui démontre clairement le niveau culturel et diplomatique de certains dirigeants algériens».

En effet, l’action de l’Algérie peut également pousser plusieurs investisseurs étrangers à renoncer à leur décision d’investir en Algérie, faute d’instabilité politique d’un côté, mais aussi en raison des prises de décision aléatoires sans preuves concordantes. La question qui se pose ainsi, est : Est ce que ce genre de pratique pourrait avoir un effet sur le climat des affaires en Algérie ?

Selon Omar Kettani, « les Algériens n’ont pas intérêt à avoir des relations conflictuelles avec de nombreux pays. Parce qu’ils ont besoin d’approvisionnement en plusieurs produits et dépendent beaucoup du marché extérieur ».

Maintenant, poursuit l’économiste, «les pays qui ont des relations avec l’Algérie feront très attention aux désaccords qui pourraient mener à la même décision qui a touché le Maroc, et ainsi retirer leurs investissements et leurs entreprises qui travaillent en collaboration avec les institutions algériennes».

En gros, l’Algérie n’a fait que braquer les yeux sur elle, surtout ceux des investisseurs qui sont certainement entrain de revoir leurs calculs.

«Déjà, l’Algérie a du mal à avoir des investissements étrangers. Parce que le climat politique n’est déjà pas stable, puis l’organisation, les structures et l’état d’esprit, ne sont pas très mûrs pour ce type de relations. Il y a une bureaucratie très forte en Algérie. Donc, déjà ils ont des problèmes en ce qui concerne les IDE (investissement direct étranger)», avance Kettani.

En outre, notre interlocuteur trouve «dommage ce qui se passe entre les Maroc et l’Algérie » qui selon lui, «auraient pu construire un Maghreb très puissant sur le plan mondial et au niveau africain ou encore au niveau arabe».

«On aurait pu être un peu plus sages et plus mûrs que les pays du Moyen Orient. Un peu plus positifs. Mais je crois que les gouvernements, comme les individus, peuvent avoir des complexes… », conclut Omar Kettani.