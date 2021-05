Deux ans après, l'IMA donne la parole aux voix de la révolution soudanaise

Deux ans après la chute d’Omar el-Béchir et le début d’une transition politique démocratique prometteuse et déterminante, la France, à l’initiative du Président de la République, a décidé d’organiser une conférence internationale de chefs d’Etat et de gouvernement pour appuyer ce processus le lundi 17 mai 2021 à Paris.

Dans ce cadre, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’Institut du monde arabe organisent «Voix de la révolution soudanaise», une soirée exceptionnelle de débat en présence d’acteurs de la révolution soudanaise, à l’IMA le 18 mai 2021 de 18h à 20h30.

En donnant la parole à des étudiants, artistes, entrepreneurs et universitaires soudanais, à la jeunesse et aux femmes – en première ligne tout au long de la Révolution – cette soirée permettra de mettre en lumière la manière dont chacun a vécu ce bouleversement sociétal, les espoirs que celui-ci a fait naître, et les premiers succès de la transition politique, mais aussi les nombreux défis qui attendent encore le pays.

Après 30 ans au pouvoir, le président Omar El Béchir est destitué le 11 avril 2019 à l’issue de plusieurs mois de manifestations réprimées dans la violence. Parmi les manifestants et dans tout le pays, beaucoup de jeunes et de femmes qui réclament égalité, démocratie et liberté.

Ils ont lutté ensemble pour le même idéal et ne lâcheront pas. Ils luttent encore dans leur vie quotidienne, dans leur travail, dans les organisations qu’ils ont créées pour que cette idée de démocratie aboutisse.

Pour faire entendre ces Voix de la révolution le 18 mai 2021, l’Institut du Monde Arabe, avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, les reçoit le temps d’une soirée où elles pourront présenter leurs combats, leur pays et leurs espoirs.

Depuis la chute d’El Béchir, le pays est dirigé par un gouvernement de transition et des élections générales seront organisées en 2024. Les enjeux en sont cruciaux tant pour les Soudanais que pour les pays qui entourent le Soudan, son histoire, comme ses frontières avec le Tchad, l’Egypte, l’Erythrée, l’Ethiopie, son littoral sur la Mer Rouge, en font un pays dont le destin intéresse désormais le monde entier.