Coronavirus/Maroc : 204 nouvelles contaminations à Casablanca-Settat

La région de Casablanca-Settat connaît une hausse de nouveaux cas du coronavirus, ces dernières 24 heures et dépasse la barre des 200 nouvelles infections, ce mercredi 12 mai.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 514.432 cas confirmés, 9.088 décès (soit un taux de mortalité de 1,77%), 501.692 guérisons, un total de 5.843.362 tests (soit une augmentation de 8.686), et 3.652 cas en cours de traitement dont 220 dans un état grave (14 sous intubation). De plus, 5.994.379 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 5.994.379 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 204 nouveaux cas dont 174 à Casablanca, 15 à Nouaceur, 5 à Settat, 3 à Mohammadia, 3 à Berrechid et 1 à Benslimane.

Deuxième région la plus touchée est celle de Rabat-Salé-Kénitra qui enregistre 19 nouvelles contaminations dont 8 à Salé, 6 à Rabat, 3 à Kénitra et 2 à Skhirate-Témara.

Rabat-Salé-Kénitra est suivie par celle de Souss-Massa qui recense 11 nouveaux cas répartis comme suit : 7 à Agadir et 4 à Inezgane. La quatrième région la plus impactée par de nouveaux cas est celle de Marrakech-Safi avec 10 nouvelles infections à Marrakech.

Huit nouveaux cas ont été observés à Laâyoune Sakia-El Hamra à Laâyoune (7) et Boujdour (1), soit un de plus que celle de Tanger-Tétouan-Hoceima qui en compte 7 dont 2 à Tanger-Assilah, 1 à M’diq-Fnideq, 1 à Ouezzane, 1 à Larache, 1 à Chefchaouen et 1 à Fahs Anjra.

Pour sa part, la région de l’Oriental fait état de 4 nouvelles contaminations à Oujda (3) et Berkane, tandis que 3 sont constatés à Darâ-Tafilalet particulièrement dans la ville d’Errachidia.

Les régions de Beni Mellal-Khénifra et Dakhla-Oued Eddahab comptent un nouveau cas chacune respectivement à Khouribga et Oued Ed-Dahab.