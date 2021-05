George Floyd : Faits aggravants retenus contre Derek Chauvin

Un juge du Minnesota a jugé qu’il y avait des facteurs aggravants dans la mort de George Floyd, ouvrant ainsi la voie à une peine plus longue pour l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin selon une ordonnance rendue publique mercredi. Dans sa décision, le juge Peter Cahill a conclu que Chauvin avait abusé de son autorité en tant que policier, lorsqu’il avait retenu Floyd l’année dernière, et qu’il avait traité Floyd avec une cruauté particulière.

Cependant et même avec les facteurs aggravants, des experts juridiques, ont estimé que Chauvin n’otiendrait probablement pas plus de trente ans d’emprisonnement le jour du verdict le 25 juin prochain. Chauvin, un policier blanc de 40 ans, a été reconnu coupable en avril dernier de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir pressé son genou contre le cou de Floyd pendant 9 minutes et demie alors que George Floyd un Afro-américain lui disait qu’il ne pouvait pas respirer jusqu’à sa mort.

Même s’il a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation, en vertu des lois du Minnesota, il ne sera condamné que pour le plus grave – meurtre au deuxième degré. Selon les directives de détermination de la peine du Minnesota, il aurait été condamné à une peine présumée de 12 ans et demi jusqu’à 15 ans tout en restant dans la fourchette des lignes directrices. Avec ce nouvel élément la peine devrait s’alourdir et la justice devrait prendre en considération les arguments des procureurs pour infliger une peine plus sévère que ne le prévoient les directives de l’État lorsqu’il sera condamné en juin, à savoir que George était particulièrement vulnérable et que Chauvin avait abusé de son autorité en tant que policier.

Les procureurs ont également déclaré avait infligé une douleur gratuite et provoqué une détresse psychologique à Floyd et aux spectateurs. Ils ont également déclaré que Chauvin avait abusé de sa position d’autorité en tant que policier et avait commis son crime avec la complicité d’un groupe de trois personnes ou plus et qu’il avait tué Floyd en présence d’enfants – y compris une fille de 9 ans qui avait d’ailleurs témoigné au procès. Mais quelle que soit la peine infligée à Chauvin, dans le Minnesota, il est présumé qu’un accusé ayant un bon comportement purgera les deux tiers de la peine en prison et le reste en liberté surveillée, communément appelée libération conditionnelle.

Chauvin a également été inculpé de charges fédérales alléguant avoir violé les droits civils de Floyd, ainsi que les droits civils d’un jeune de 14 ans qu’il a retenu lors d’une arrestation en 2017. S’il était reconnu coupable de ces accusations, une peine fédérale serait purgée en même temps que la peine d’État de Chauvin. Les trois autres anciens officiers impliqués dans la mort de Floyd ont également été accusés de violations des droits civils fédéraux; ils attendent d’être jugés par un tribunal d’État pour soutien et complicité.