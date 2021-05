La Bourse de Casablanca clôture en territoire positif

La Bourse de Casablanca a terminé mercredi en bonne mine, profitant notamment de la performance des secteurs « Chimie » et « Services de transport ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 0,11% à 12.041,98 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 0,19% à 982,91 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est apprécié de 0,11% à 9.793,45 points, alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 0,25% à 914,09 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,18% à 11.160,20 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,17% à 10.293,7 points.

Les secteurs « Chimie » et « Services de transport » ont terminé sur des gains respectifs de 3,21% et 1,30%. A l’inverse, « Sociétés de portefeuilles-holdings » et « Pétrole et gaz » ont abandonné respectivement 2,17% et 0,87%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 129,92 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central, tandis que la capitalisation boursière a dépassé les 623,19 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par SM Monétique (3,41%), SNEP (3,39%), IB.Maroc.com (3,06%), Sothema (1,39%) et Sodep Marsa Maroc (1,30%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Lesieur Cristal (3,54%), Delta Holding (2,17%), Total Maroc (2,05%), Zellidja S.A (1,99%) et Réalisations mécaniques (1,92%).