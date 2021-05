MRE : Opération Marhaba ou processus exceptionnel, l’Exécutif pas encore fixé

La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, a affirmé dans son intervention à la Chambre des conseillers que les préparatifs pour le transit et le retour des MRE vont bon train.

La ministre répondait là, à une question orale d’un conseiller, laissant entendre que l’opération 2021 pourrait être mise en sourdine, et rappelant que le Maroc avait annulé l’opération Marhaba 2020, se contentant d’organiser des voyages spéciaux, qui ont permis le retour de 45.000 Marocains et l’entrée de 22 000 véhicules, à travers notamment de liaisons maritimes reliant Tanger Med et Nador à Sète en France ainsi que Gênes en Italie.

L’opération Marhaba en temps normal permet le retour d’environ 3 millions Marocains résidant à l’étranger chaque été pour peu que les autorités espagnoles lèvent les restrictions de transit. Toujours en réponse à cette question orale Nezha El Ouafi, a laissé entendre que faute d’une opération Marhaba dans un cadre normal, le Maroc étudie l’éventualité d’enclencher une vaste opération exceptionnelle pour recevoir en nombre les MRE l’été prochain.

« L’organisation de l’opération Marhaba ne dépend pas uniquement du Maroc, mais aussi d’autres facteurs exogènes, notamment la situation épidémiologique dans les pays d’accueil et surtout ceux de transit (Espagne, Italie et France) », a-t-elle encore avancé.

En effet, ces pays n’ont toujours pas pris de décisions quant aux modalités pour d’éventuelles ouvertures de leurs frontières, a souligné la ministre chargée des MRE qui a rappelé en outre, que malgré la situation exceptionnelle, une réunion du Comité national pour l’opération de transit s’était tenue, le 19 avril dernier, sous la présidence du ministère de l’Intérieur à cet effet pour définir les logistiques nécessaires au cas où la décision serait prise d’organiser un processus de retour coutumier en tant que tel (opération Marhaba) ou opération de transit exceptionnelle comme l’an passé.

«Les intervenants ont exprimé leur disponibilité et leur pleine préparation à tous les scénarios possibles», a assuré la ministre.

La décision du Maroc, selon Nezha El Ouafi quant à l’option choisie est en fonction contexte voulu par la crise sanitaire et l’évolution de la situation épidémiologique aussi bien du Maroc que des pays d’accueil des MRE -allusion faite à l’Espagne en premier- et l’ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes entre le Royaume et ces derniers.

In fine, la ministre a toutefois exprimé son vif espoir que le Maroc puisse être en mesure d’organiser un processus extraordinaire pour recevoir les Marocains à l’étranger, et a déclaré: « Nous espérons que les circonstances nous permettront d’organiser une opération extraordinaire d’envergure ».