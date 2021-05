Tan-Tan: Plus de 6,5 tonnes de chira saisies, cinq individus interpellés

Les éléments de la police judiciaire de la ville de Tan-Tan ont procédé, mardi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à la saisie de 6.503 kilogrammes de chira et à l’interpellation de cinq individus, dont un recherché au niveau national et ce, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues et de psychotropes.

Cette opération a été menée simultanément dans différentes zones, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les suspects ont été interpellés à Tan-Tan, alors que la drogue (186 ballots de chira) a été saisie dans plusieurs entrepôts et lieux dans la région de Ras Amlil, à quelque 65 kilomètres de Tan-Tan, en direction de la ville de Guelmim.

Les opérations de perquisition et de ratissage menées sur les scènes de crime ont permis de saisir d’importantes sommes d’agent en devise nationale, trois embarcations pneumatiques, dont un à moteur, un détecteur d’objets métalliques, une paire de jumelle, deux téléphones satellitaires, sept véhicules tout terrain, cinq fausses plaques d’immatriculation, un fusil de chasse, 19 cartouches et une arme d’alarme contenant quatre cartouches, selon la même source.

L’arme saisie a été mise à la disposition du laboratoire de la police technique et scientifique pour expertise balistique, tandis que trois suspects ont été placés en garde à vue sous le supervision du parquet compétent, ajoute la DGSN, faisant savoir que deux autres ont été soumis à une enquête judiciaire, afin de déterminer leur niveau d’implication dans cette affaire et d’identifier les ramifications éventuelles de ce réseau criminel au niveau national ou international.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations de sécurité conjointes menées par les services de la sûreté nationale et la DGST pour lutter contre le trafic de drogues et de psychotropes.