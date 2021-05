Sénégal : Aïd al-Fitr célébré en deux jours faute d'accord sur l’observation du croissant lunaire

La fin du Ramadan enregistre des divergences au Sénégal quant à l’annonce du jour de l’Aïd Al-Fitr (Korité) célébré, ce mercredi, par une partie de la communauté musulmane, alors que la majorité des musulmans du pays poursuivent le jeûne.

Dans une déclaration rendue publique, mardi dans la soirée, la commission d’observation du croissant lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) a, en effet, assuré que la lune avait été aperçue au Mali, au Niger et en Côte d’ivoire, et dans d’autres pays.

Par conséquent, tranche la CMS, le mercredi 12 mai 2021 sera le 1er du mois lunaire de Chawal 1442 de l’Hégire.

De son côté, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, composée d’imams et d’oulémas mais aussi de représentants de différentes familles religieuses du Sénégal, se réunira mercredi soir dans les locaux de la télévision publique « RTS » pour observer le croissant lunaire et annoncer, probablement, la fin du Ramadan et la célébration jeudi de la Korité.