Al Qods: Les Emirats accueillent une réunion d'urgence de l'Union parlementaire arabe

La situation à Al Qods occupée et la mosquée Al Aqsa, sera au centre d’une réunion d’urgence de l’Union parlementaire arabe, qui sera accueillie par les Emirats arabes unis.

Selon l’agence de presse Emirates (WAM), la réunion qui se tiendra en mode virtuel, sera notamment marquée par des discours et des interventions des chefs et des représentants des conseils et parlements arabes et sera sanctionnée par une déclaration finale.

La réunion se tient dans le même temps qu’une session urgente du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’escalade israélienne à Al Qods et l’échange d’attaques avec les factions palestiniennes dans la bande de Gaza.

Cette session à huis clos interviendra à la demande de la Tunisie, de la Norvège et de la Chine.

Lundi, la première réunion tenue à la demande de la Tunisie s’est terminée sans aucune déclaration conjointe du Conseil, les Etats-Unis refusant « à ce stade » d’adopter un projet de déclaration proposé par la Norvège.