Covid-19 : L'Egypte produira Sinovac-Vacsera

L’Egypte compte entamer la production localement du vaccin anti-Covid19 de Sinovac à partir de juin. Et la version du vaccin chinois sera baptisée Sinovac-Vacsera.

C’est la ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, qui l’a déclaré officiellement lors d’une conférence de presse donnée au Caire récemment. A cette occasion, elle a aussi indiqué que les deux premiers millions de doses seraient produites le mois prochain dans les usines de la Compagnie égyptienne pour les produits biologiques et les vaccins (VACSERA). D’où, le nom Sinovac-Vacsera que va porter la version du vaccin chinois qui sera produite dans le pays des Pharaons.

« Nous recevrons une première cargaison de matières premières nécessaires à la fabrication du vaccin le 18 mai », a-t-elle annoncé devant les médias, précisant que 40 millions de doses seraient produites la première année.

Et de rappeler : « Les deux accords avaient été signés entre Sinovac et VACSERA en avril. Le premier a permis à la partie égyptienne d’obtenir l’expertise et l’assistance technique nécessaires pour produire le vaccin ; le second accorde à VACSERA l’autorisation de fabriquer et de conditionner le vaccin dans ses usines».

Notons enfin que l’Egypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, a commencé fin janvier à vacciner le personnel médical des hôpitaux gouvernementaux avec un vaccin contre la COVID-19 fabriqué par Sinopharm, une autre grande entreprise pharmaceutique chinoise. Il s’agissait du premier vaccin contre la COVID-19 approuvé par l’Autorité égyptienne des médicaments.

A ce jour, l’Egypte fait état d’un total de 239.000 cas de COVID-19, dont 13.972 décès et 177.000 guérisons.