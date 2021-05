Covid-19: la prière de l'Aid Al-Fitr ne sera pas accomplie dans les moussalas et les mosquées

Le ministère des Habous et des Affaires Islamiques a annoncé que la prière de l’Aid Al-Fitr ne sera pas accomplie dans les moussalas et les mosquées au vu de l’affluence à cette occasion et des difficultés de garantir les conditions de distanciation liées à la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Dans un communiqué, le ministère indique que « dans le cadre des mesures préventives pour faire face à la pandémie, il a été décidé que la prière de l’Aid Al-Fitr ne sera pas accomplie dans les Moussalas et les mosquées eu égard à l’affluence observée à cette occasion et aux difficultés de garantir les conditions de distanciation ».