Al Qods : Un comité arabe pour plaider la cause palestinienne à l’international

Les derniers événements à Al Qods en Palestine ont secoué le monde entier. Du côté des Etats arabes, la mobilisation est à l’ordre du jour. En effet, les ministres arabes des affaires étrangères ont décidé de la formation d’un comité ministériel arabe, chargé de s’activer à l’international pour inciter les membres permanents du Conseil de sécurité et autres pays influents. Composé du Maroc, de la Palestine, de la Jordanie, de l’Egypte, de l’Arabie saoudite et du Qatar, il oeuvrera de même à prendre des actions concrètes pour stopper les politiques et mesures israéliennes illégales dans la ville d’Al Qods occupée. Lors d’une réunion d’urgence, tenue ce mardi 11 mai par visioconférence, les ministres arabes ont ainsi appelé la Cour pénale internationale, à aller de l’avant dans son enquête sur les crimes de guerre et contre l’humanité commis par Israël à l’encontre du peuple palestinien désarmé, notamment l’expulsion forcée des Palestiniens de leurs domiciles dans le quartier Cheikh Jarah et dans d’autres zones et quartiers palestiniens occupés.

Ils ont aussi appelé la CPI à ériger cette question au rang des priorités et à mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines nécessaire pour mener à bien cette enquête, soulignant lors de cette résolution tenue en urgence que la partie arabe est déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires à tous les niveaux, y compris d’intenses actions diplomatiques, pour protéger la ville d’Al Qods et défendre ses sacralités aussi bien musulmanes que chrétiennes ainsi que pour soutenir les droits politiques, sociaux, économiques et humaines de la population de la ville sainte.

Le Maroc condamne les discours haineux et avertit contre la poursuite des violences

Le Maroc a, dans ce même contexte, réitéré son rejet catégorique de toutes les violations et mesures unilatérales affectant le statut juridique d’Al-Qods Acharif et les droits légitimes du peuple palestinien frère à réaliser ses aspirations à la liberté et à l’indépendance.

Dans son intervention à l’occasion, le ministre des affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a condamné à les discours haineux de certaines organisations religieuses extrémistes israéliennes, soulignant que le Royaume « partage avec ses frères des pays arabes les sentiments de profonde inquiétude face aux événements violents qui se déroulent dans la ville sainte d’Al Qods, en particulier dans le quartier de Cheikh Jarrah, qui fait face à des plans systématiques d’expulsion de ses habitants au milieu d’une escalade des attaques israéliennes contre les Maqdessis, et des raids, arrestations et intimidation des fidèles pacifiques pendant le mois béni du Ramadan« .

Bourita a de même averti contre la poursuite de ces pratiques, qui selon lui, ne ferait qu’accroître les facteurs d’escalade et de tension, ainsi que la prévalence du discours de haine, qui ne feront que diminuer les chances de paix dans la région et plonger la cause palestinienne et la ville sainte d’Al-Qods dans un conflit religieux et idéologique.

Le Chef de la diplomatie marocaine n’a pas manqué de faire observer que cette situation difficile, est due à l’impasse qui a affecté le processus de paix pendant des années, affirmant la nécessité de relancer le processus de paix, selon des déterminants clairs, des fondements de la légitimité internationale, des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Initiative de paix arabe afin de préserver les droits légitimes du peuple palestinien et relancer une dynamique constructive pour la paix, qui constitue la clé pour surmonter cette situation.

Le Maroc place la question palestinienne et la ville sainte d’Al-Qods au premier plan de ses préoccupations, a-t-il rappelé, réaffirmant la position ferme et claire du Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, quant au soutien et la défense de la cause palestinienne, et son adhésion à un règlement pacifique conformément à la solution à deux États convenue au niveau international avec les frontières de 1967 et Al-Qods-Est comme capitale de l’Etat palestinien.

Les groupes arabes mobilisés à l’international

Ainsi, la réunion de ce mardi a exhorté les missions de la ligue des Etats arabes et les groupes d’ambassadeurs arabes à amorcer un effort diplomatique intense pour transmettre le contenu de la résolution adoptée aux capitales des pays influents à travers le monde.

Le groupe arabe au sein des Nations unies à New York a également été chargé d’entamer les consultations et les mesures avec le président du Conseil de sécurité et celui de l’Assemblée générale, y compris l’option de tenir la 10è session extraordinaire d’urgence relative aux actions israéliennes illégales dans la ville d’Al Qods Est occupée et le reste du territoire palestinien occupé.

En outre, le groupe arabe à Genève et à Paris a été investi de la mission d’entamer les consultations et les mesures requises au sein du Conseil des droits de l’Homme et de l’Unesco pour mettre un terme aux violations et aux politiques israéliennes systématiques dans la ville d’Al Qods occupée.

Il convient de noter que le comité arabes qui a été formé par les ministres arabes des affaires étrangères, comprendra la présidence du sommet arabe, le pays arabe membre du Conseil de sécurité et le secrétaire général de la Ligue arabe. Il sera chargé de soumettre un rapport sur ses activités au conseil de la Ligue lors d’une session extraordinaire qui sera tenue à cet effet.