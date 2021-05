Algérie: Le Hirak des étudiants bloqué, les droits de l'Homme bafoués

Pour la troisième fois consécutive, les manifestations du Hirak des étudiants qui a lieu chaque mardi, a été interdite par les autorités. Ces dernières semaines, le pouvoir algérien a mené une nouvelle salve de restrictions des libertés, notamment en emprisonnant encore plus les manifestants dont de grandes figures médiatisées.

Le pouvoir algérien a de nouveau empêché les marches pacifiques des étudiants qui réclament la démocratie dans leur pays, au moment où la chose politique et la gestion du pays est chasse gardée des militaires.

Mardi, les autorités algériennes ont déployé un énorme dispositif de sécurité destiné à faire peur aux étudiants venus exprimer un droit fondamental. Les forces de police ont menée des contrôle d’identité à tous les niveaux des villes et de lieux connus pour être le point de départ des marches.

Malgré l’impressionnante répression enregistrée lors des deux dernières semaines du Hirak des étudiants, les jeunes Algériens sont redescendus pour battre le pavé et faire entendre leur voix, et ainsi rejeter tous les symboles du pouvoir et du système algérien qui mène le pays vers la ruine.

Au moins 20 personnes ont été arrêtées dans la capitale Alger, selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) qui annonce plusieurs arrestations de journalistes également.

« Aujourd’hui, la dérive se poursuit, le ministère de l’Intérieur décide de mettre à exécution sa décision autoritaire, il interdit les marches et procède à plusieurs arrestations à Alger, à Tizi Ouzou (nord-est) et à Béjaïa (nord-est) », a déclaré Saïd Salhi, vice-président de la Ligue Algérienne des droits de l’homme, affirmant que le pouvoir s’acharne sur les médias pour les empêcher de couvrir les manifestations.

La répression a pris de nouvelles formes ce mardi lorsque des journalistes ont encore une fois fait les frais de l’acharnement du pouvoir représenté par Abdelmadjid Tebboune, un président élu avec le plus faible score jamais enregistré en Algérie.

Plusieurs journalistes ont été arrêtés, dont Khaled Drareni, qui a été emprisonné pendant 10 mois pour avoir couvert les manifestations du Hirak, le journaliste et le photographe de Tariq News, Abdessamad Titraoui et Hakim Hammiche, Sami Kharoum d’El Watan, Feriel Bouaziz d’Interlignes, Mustapha Bastami, d’El Khabar.

Le chef de l’Etat que les Algériens veulent pousser vers la porte, continue de s’accrocher au pouvoir et de mener sa « feuille de route » pour s’accaparer tous les droits et les pouvoirs. Il l’avait déjà fait en modifiant la Constitution et a récemment continué en convoquant des élections législatives anticipées afin de rebattre les cartes au sein du Parlement.

Et dans une logique de pouvoir autoritaire, le pouvoir a refusé près de 1200 listes électorales pour ces législatives que l’opposition a déjà annoncé avoir boycotté. Ces derniers mois, plusieurs partis d’opposition dans le pays ont admis subir un acharnement et des menaces de la part des autorités algériennes.

L’Algérie a été épinglée mardi, par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour les « attaques » à l’encontre des libertés fondamentales. Le HCDH s’est également inquiété de « nouvelles allégations de violence physique et sexuelle en détention ont également fait surface ces derniers jours ».

« Nous sommes de plus en plus préoccupés par la situation en Algérie où les droits à la liberté d’opinion et d’expression, de réunion pacifique et de participation aux affaires publiques continuent d’être attaqués », a affirmé Rupert Colville, porte-parole du HCDH, lors d’un point presse à Genève.