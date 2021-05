Dans le cadre de ses activités pédagogiques interactives et en vue de l’amélioration des pratiques professionnelles à distance entre les enseignants encadrants au niveau des centres régionaux, des cadres académiques (professeurs stagiaires) et des étudiants des établissements d’enseignement et de formation, le centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de la région de Rabat-Salé-Kénitra organise son troisième symposium national interactif.

En coordination avec le Laboratoire de programmes scientifiques sur la civilisation islamique et le renouvellement du patrimoine, le Master des programmes et méthodes d’enseignement en études islamiques à l’Université Mohamed 1er à Oujda, l’École supérieure d’éducation et de formation de l’Université Ibn Tofail de Kénitra et le centre des Métiers Régionaux de l’Education et de la Formation pour la région de Fès-Meknès, la Direction du Cinéma, Taza, le symposium sera tenu sous le thème « Le problème de l’évaluation entre référence scientifique et professionnelle« .

Organisé le 19 mai à 16H via la plateforme ZOOM et diffus2 sur Facebook, le symposium sera animé par Dr. Abdellah Moutii, professeur au centre régional pour l’éducation et la formation dans la région de Rabat Salé-Kénitra, aux côtés d’un comité scientifique et organisationnel composé d’éminents professeurs.

Le comité scientifique est ainsi composé de Dr. Lakhdar Zahout, Dr. Saliha Ziane, Dr. Hassan Jabah, Dr. Ibra Oum Al Khir, Dr. Abdelillah Chariate, Dr. Abdelhamid Daoudi et bien d’autres tandis que le comité organisationnel sera composé de Dr. Abdelillah Motii, Dr. Hamid Mesrar et bien d’autres.