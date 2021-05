Afrique, bilatéral, Sahara...Bourita poursuit ses contacts dans le continent

Le ministre des affaires étrangères, Nasser Bourita, a poursuivi, mardi, les entretiens qu’il effectue depuis un moment avec ses homologues, notamment continentaux. L’Afrique, les relations bilatérales, la question du Sahara marocain, sont autant de sujets abordés lors de ces rencontres virtuelles, qui se sont poursuivies avec les chefs de la diplomatie de Côte d’Ivoire, de Guinée, et de Sao Tomé-et-Príncipe.

Le chef de la diplomatie marocaine s’est entretenu avec la ministre d’Etat, ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora de la Côte d’Ivoire, Mme Kandia Kamissoko Camaran.

Il s’est entretenu par ailleurs avec son homologue, Edite Ramos Da Costa Ten Jua de Sao Tomé-et-Príncipe, ainsi que le Guinéen, Ibrahim Khalil Kaba.

Les entretiens avec le ministre Guinéen se sont inscrits dans le cadre de la consolidation des liens de solidarité, d’amitié et de coopération fraternelle qui ont toujours existé entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, indique un communiqué du ministère marocain des Affaires Etrangères.

Le deux ministres ont abordé plusieurs sujets d’intérêts communs, notamment des dossiers régionaux mais aussi la coopération bilatérale entre les deux pays.

Concernant la question du Sahara, Kaba, a renouvelé l’appui ferme de son pays à une solution politique négociée, consensuelle et définitive du différend sur le Sahara marocain et au respect de la décision 693 du Sommet de l’Union africaine de Nouakchott, en juillet 2018 qui consacre l’exclusivité des Nations Unies en tant que cadre de recherche d’une solution politique, mutuellement acceptable, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara.

Avant ces rencontres par visioconférence, Nasser Bourita a mené d’autres entretiens avec ses homologues mardi, notamment avec la ministre bissau-guinéenne des Affaires Étrangères, Suzi Carla Barbosa, et le ministre gambien des Affaires Etrangères, Mamadou Tangara.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie marocaine a également a pris part à la réunion d’urgence du Conseil de la Ligue Arabe, sur la situation à Al Qods (Jérusalem) après les récents événements.

A cet titre, les ministres arabes des affaires étrangères ont décidé de former un comité ministériel arabe, composé du Maroc, de la Palestine, de la Jordanie, de l’Egypte, de l’Arabie saoudite et du Qatar et chargé de s’activer à l’international pour pousser les membres permanents du Conseil de sécurité et autres pays influents, à prendre des actions concrètes contre mesures israéliennes illégales dans la ville d’Al Qods occupée.