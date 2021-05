Le détail des conditions d'accès au pays pour les Marocains bloqués à l'étranger

Pour mettre les choses bien au clair, Royal Air Maroc a gazouillé sur son compte Twitter les nouvelles mesures en vigueur depuis le mai 8 dernier pour les ressortissants marocains bloqués dans les pays qui font l’objet de suspension de vols et souhaitant rentrer au Maroc.

En effet la DGAC, (ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport et de l’Economie sociale) avait publié une note adressée aux compagnies aériennes concernant les nouvelles conditions d’entrée au Maroc, que d’aucuns n’avaient pas saisi avec clarté (quarantaine et durée de séjour, points d’hébergement etc.). Depuis samedi, donc, les Marocains « bloqués dans les pays objet de suspension de vols peuvent, pour rentrer au Maroc, transiter par un pays desservi par Royal Air Maroc à condition de respecter les conditions d’accès mises à jour par les autorités marocaines ».

Nota Bene: il faut bien se mettre en tête que ce n’est pas un rapatriement, puisqu’aucun vol spécial n’a pour le moment été prévu. Les marocains bloqués devront se plier aux mesures mis en place à leur frais. C’est ainsi, tandis que l’état d’urgence sanitaire en place depuis mars a été prolongé jusqu’au 10 juin les concernés devront, un fois les pieds au Maroc, observer une mise en quarantaine dans six hôtels dédiés à cette fin, à Casablanca, dont la liste a été arrêtée par les autorités, en plus de devoir justifier d’un test PCR négatif datant de moins de 48 heures, et d’une autorisation de quitter le territoire auparavant délivrée par le ministère de l’Intérieur.

La facture de la quarantaine ou plutôt de la dizaine qui risque d’être élevée au regard d’un séjour en pension complète, payables à l’avance, comme exigé par les autorités. En effet, les hôtels pour la plupart des 4 étoiles risquent de coûter cher car variant entre 500 dirhams la chambre single et 800 dirhams la double par jour pour un 3 étoiles à 925 dirhams (single) et 1 285 dirhams (double) par jour. Les passagers devront en outre se plier à une flopée de conditions dont celle de garantir leur séjour à l’hôtel.

Enfin ceux bloqués désirant retourner au Royaume depuis les pays aux vols suspendus et n’ayant aucune liaison aérienne avec le Maroc, devront rallier une tierce destination desservie par des liaisons aériennes depuis et vers le Maroc. Cela pourrait se faire, par exemple, depuis Dubaï, Doha, Nouakchott, Dakar, Accra, New York, Montréal, Ryad Djeddah…

Déclaration sur l’honneur Document

– Test PCR négatif (-48h)

– Autorisation de sortie du territoire national marocain

– Justificatif d’une réservation confirmée et réglée à l’avance (quittance de paiement obligatoire) dans l’une des structures hôtelières agréées:

Hôtel ONOMO 3 étoiles – Nouaceur ;

Hôtel ATLAS 4 étoiles – Nouaceur ;

Hôtel ONOMO 4 étoiles – Boulevard Al Massira (Anfa) ;

Hôtel IBIS 3 étoiles – Centre proximité de Casa-Port (Anfa) ;

Hôtel IBIS 3 étoiles – Boulevard Abdelmoumen (Anfa) ;

Hôtel Delta Atlas 3 étoiles – Boulevard Mohammed V (Anfa).

Selon la note de la DGAC, les passagers en provenance d’un « pays non concerné par la suspension de vol » ne sont pas concernés par cette disposition et peuvent rentrer au Maroc « dans les mêmes conditions que précédemment ». L’interdiction de vol devrait être prolongée au moins jusqu’au 10 juin, concerne au total 54 pays, avec pour seule exception des vols de rapatriement organisés de concert avec les autorités locales.