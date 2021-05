La délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion au Maroc (DGAPR) a publié son rapport annuel dans lequel elle fournit des statistiques récentes, relatives à la population carcérale en 2020, dont plus de 97% est représentée par la gente masculine

Selon les chiffres de la DGAPR arrêtés au 31 décembre 2020, 84.990 personnes étaient ou ont été détenues, dont près de 2.000 femmes. Les hommes représentent donc plus de 97% du total. La population carcérale compte également 943 mineurs. De 2016 à 2020, la population carcérale a augmenté de 7,97% avec une moyenne annuelle de 1,55%.

Le nombre de détenus a connu une baisse entre 2019 et 2020, suite à la grâce royale accordée à un nombre élevé de détenus en 2020, ainsi qu’à la suspension des tribunaux durant la période de confinement avec, en parallèle, une baisse significative de la criminalité.

Ces mêmes raisons expliquent la chute du nombre de nouveaux détenus, puisque les établissements pénitentiaires marocains en ont accueilli 112.540 en 2019, contre 104.917 en 2020.

Au titre de l’année scolaire 2019-2020 plus de 4.000 détenus ont été inscrits dans les programmes éducatifs et 122 dans les programmes d’éducation non formelle.

Par ailleurs, la DGAPR affirme qu’elle a veillé à mettre en place les conditions sanitaires convenables pour les détenus bacheliers, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale.

Dans ce sens, le nombre de centres d’examen au sein des établissements pénitentiaires a été porté à 48 pour cette année scolaire au lieu de 15 mis en place l’année précédente (2018-2019).

En matière de formations professionnelle et agricole, le nombre d’inscrits dans le cadre de l’année scolaire 2019-2020 a atteint 8.576, soit 13% de moins que l’année scolaire précédente.

Cette baisse s’explique, selon la DGAPR, par la situation sanitaire qui a causé le retard du démarrage du programme de formation pour le deuxième groupe. Celui-ci a habituellement lieu au mois de mars de chaque année.

Quant au nombre d’inscrits à la formation artistique et artisanale, la DGAPR compte plus de 700 bénéficiaires (contre 880 l’année scolaire précédente) dans le cadre de 13 professions artisanales au sein de 16 centres pédagogiques. Plus de 613 détenus ont intégré les unités de fabrication de masques anti-Covid

La majorité d’entre eux (156 hommes) s’est dirigée vers la ferronnerie d’art, tandis que les femmes ont opté pour la couture (20) ou encore la fabrication de tapis (24).