ADII: Les DUM reculent de 11% en 2020

L‘Administration des douanes et impôts indirects (ADII), a fait savoir que le nombre des déclarations uniques de marchandises (DUM) s’est établi à un total de 1.007.509 au titre de l’année 2020, en recul de 11% par rapport à 2019.

Dans son rapport d’activité de 2020, ADII indique qu’avec une contribution de 68%, les DUM à l’import ont affiché une régression de 12%, tandis que celles à l’export et des régimes internes ont diminué respectivement de 8 et 7%. S’agissant des DUM enregistrées sous régimes douaniers, elles ont baissé de 15%, fait savoir la même source, ajoutant que ce repli a été plus important à l’import (18%) qu’à l’export (12%).

La même tendance a été constatée, par ailleurs, pour les cas des régimes simples où le taux de recul est de 11% pour les importations et 5% pour les exportations. Ledit rapport fait aussi ressortir que 34% des DUM ont été souscrites au niveau de la direction régionale de Casablanca-Settat en 2020, suivie des directions des Douanes du Port Tanger Med (24%) et du Port de Casablanca (19%).

Par ailleurs, l’ADII indique que le nombre des magasins et aires de dédouanement (MEAD) est passé de 69 en 2016 à 78 en 2020, soit une moyenne un peu plus de 2 MEAD. La création de ces magasins et aires a pour objectif de décongestionner les enceintes douanières (port et aéroport) et d’assurer ainsi une plus grande fluidité dans la circulation des marchandises afin de minimiser les coûts de transaction des entreprises et de réduire le délai de dédouanement.

Pour ce qui est du flux des marchandises dans ces MEAD, il s’est accéléré entre 2016 et 2019, réalisant une progression de 8,2%, avant d’enregistrer une baisse de 21% au cours de l’année écoulée. Le bureau de Casablanca-MEAD vient en tête avec une contribution de 52%, suivi de Nouaceur-Fret et de Tanger-ville avec des parts respectives de 21% et 20%.