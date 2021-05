Aziz Akhannouch et Pablo Casado s’entretiennent en visioconférence

Dans une interview au quotidien espagnol « El Mundo » publiée lundi, Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), concluait par : « Je suis sûr qu’il y a des amis du Maroc en Espagne de tous les horizons qui sont des personnes raisonnables et qui sont pleinement conscientes de l’importance des relations entre les deux pays et de l’importance de leur continuité ».

Aussi dans et cette perspective et au lendemain de ces dires, Aziz Akhannouch et Pablo Casado, président du Partido Popular (PP) espagnol ont tenu un entretien par visioconférence, aujourd’hui mardi 11 mai 2021, selon un communiqué du parti de la Colombe paru à ce jour.

L’entretien entre les présidents du RNI et du PP avait pour objet de « mener une discussion ouverte et franche autour des dernières actions entreprises par le Gouvernement espagnol, relatives à la présence sur le territoire espagnol du dénommé Brahim Ghali » indique le document. « Le Président du RNI a souligné la déception et l’incompréhension des Marocains quant aux conditions de l’accueil du dénommé Brahim Ghali qui viennent mettre à mal le climat de confiance ayant toujours primé entre le Maroc et l’Espagne » est-il encore ajouté.

Aziz Akhannouch a également rappelé que l’histoire du partenariat entre le Royaume et l’Espagne, marquée par des choix de rapprochement et de collaboration stratégiques, « appelle aujourd’hui la responsabilité de l’ensemble des parties prenantes et des forces vives espagnoles pour œuvrer à préserver les acquis entre les deux nations ». Lundi dans son interview le président du RNI, Aziz Akhannouch s’interrogeait « Si l’Espagne considère que son approche est purement humanitaire et innocente, pourquoi le Maroc n’a-t-il pas été informé dès le départ ? relevant que « le fait de dissimuler cet accueil peut laisser croire à une complicité que Madrid a jusqu’ici évité de clarifier ».

De son côté M. Pablo Casado a indiqué à propos de l’objet de la visioconférence tenue, l’enregistrement de 5 questions parlementaires afin de demander des explications au gouvernement autour de l’entrée irrégulière, non communiquée et sous une fausse identité du leader du Front Polisario Brahim Ghali. Il est à noter que le RNI est membre partenaire du Parti Populaire Européen (PPE) conclut le communiqué du RNI diffusé en ce mardi 31 mai 2021.

Plus tôt, lors d’une conférence en semaine, « Journée de l’Europe », en présence des anciens ministres étrangères de la droite Ana Palacio et président du Parti Populaire, Pablo Casado, déçu par la politique menée par l’Exécutif espagnol avait qualifié la gestion de l’affaire de Brahim Ghali « d’irresponsable ». Il a prévenu que l’Espagne de devrait pas minimiser les graves conséquences du passage de Brahim Ghali à l’hôpital de Logrones.

Il a en outre dit du gouvernement Sanchez qu’il avait réussi à mettre à dos contre l’Espagne, le Maroc, l’Algérie et le Polisario : « C’est une véritable irresponsabilité historique avec des partenaires aussi importants que le Maroc » a-t-il encore ajouté. « Le panorama extérieur de la politique de Sanchez est sombre » a-t-il encore indiqué en s’exprimant sur les thèmes essentiels de la politique étrangère (immigration, pêche, tourisme, sécurité et autres secteurs clés qui font l’excellence des relations entre les deux pays voisins.

Le Royaume, qui a toujours œuvré pour le respect des relations de bon voisinage et de coopération avec l’Espagne, attend naturellement un traitement réciproque de la part de l’Espagne, avait affirmé lundi à El Mondo, le président RNI, Aziz Akhannouch, notant que la manière dont ce pays a traité cette question est entourée de zones d’ombre et suscite des interrogations.