Le transport routier passager inter-ville dans ses états

C’est une réalité Dame Covid a fait des ravages au sein du secteur du transport. Si l’aérien est à carrément à l’agonie, le transport routier et plus particulièrement celui interurbain, quoique moindrement, n’a pas été en reste. Voilà près d’une année (déconfinement juin 2020), qu’il tente de reprendre quelque peu du poil de la bête mais force est de constater, qu’il est loin de rentrer dans ses comptes.

Exposé à moult restrictions tous azimuts, autant infrastructurels, que de gestion, il subit des pertes inconsidérées. La fermeture de nombreuses gares routières comme par exemple à Casablanca, n’a rien arrangé non plus, c’est pour ainsi dire, pour illustrer vulgairement, comme pour le transport aérien sans ses aéroports. De ce fait, le transport routier des personnes, inter-villes au Maroc, s’est mis dans une situation d’anarchie dans plusieurs régions et notamment, à Casablanca à Ouled Ziane mais également à Benjdia ou tout un trafic s’est développer dans les rues alentour. La pagaille est telle que les rues des quartiers populaires limitrophes des deux gares, remplacent les principales et que les faux courtiers et autres métiers afférents au transport routier de passagers dans ces stations de circonstances prolifèrent.

Mis à part ceux, historiques et structurés qui ne dépassent pas la dizaine qui arrivent à tirer couci-couça leur épingle du jeu, ils sont plus d’une centaine d’acteurs à vivoter d’exploitation régionales d’une gestion bien peu adaptée surtout en ces temps ou Dame Covid sévit. Quand on sait que le flux interurbains mobilise jusqu’à 35 % du transport routier de personnes, on peut donc craindre pour ce secteur au cours des prochains mois si cela stagne ainsi et ce, malgré les aides consenties.

Les prix des tickets doublent voire triplent

A Casablanca comme à chaque fête qui pousse les Marocains à des retrouvailles familiales, l’on assiste à une augmentation des prix du ticket allant jusqu’à (x3). Les spéculateurs exploitant le couvre-feu et l’approche de l’Aïd El-Fitr, pour augmenter les prix des billets en l’absence de contrôle des services compétents. C’est le désarroi pour les professionnels du secteur qui s’interrogent pourquoi les gares demeurent fermées alors que l’activité est toujours en cours et qu’il suffit de se déplacer de quelques rues pour s’en rendre compte. Et ce n’est là que l’un des aspects d’une situation burlesque que connaît ce secteur.

En ces heures où les Marocains se pressent massivement aux guichets où les rues ont été transformés en gares routières, il est un autre fait qui a besoin d’être souligné et qui entre dans le cadre de l’état sanitaire dans le pays, c’est l’interdiction de circulation entre les villes du Royaume. En l’absence de consignes sans ambiguïté de la part du gouvernement on se presse dans les bus pour voyager et parfois sans le sésame (autorisation de déplacement) aussi, les passagers doivent néanmoins assumer leurs responsabilités en cas de contrôle sur la route. Seule la CTM et l’ONCF sont exigeants quant à la présentation de l’autorisation, les autres le sont beaucoup moins et généralement il y a très peu de contrôle chemin faisant.

Et pourtant, le sésame inter-villes est toujours exigée par les autorités.

Par ailleurs, le transport inter-ville pour peu que l’on assouplisse les restrictions pourrait venir également au secours du tourisme national ou tout au moins à un pan de ce secteur qui a du mal à se relever. Le marché local c’est connu est périodique ( Fêtes, vacances scolaires et weekend prolongés…) avec des hauts et des bas. Une meilleures facilité de déplacement avec les conditions de précaution de circonstances, contribuerait à le soulager quelque peu.