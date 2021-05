Mercato : Achraf Hakimi fait partie des "cinq intouchables" de l'Inter Milan

L’Inter Milan continue d’envoyer un message clair aux prétendants d’Achraf Hakimi. Selon la presse italienne, l’international marocain fait partie de la liste des « cinq intouchables » des Nerazzurri.

Achraf Hakimi a choisi de rejoindre l’Inter Milan l’été dernier, avec lequel il est désormais champion d’Italie, mais cela n’a pas semblé refroidir les nombreux cadors qui le poursuivent dont le Bayern Munich, Manchester United ou encore Arsenal.

Dans ce sens, l’Inter fera tout ce qui est dans son pouvoir pour garder le Lion de l’Atlas et quatre autres joueurs également désirés dans plusieurs clubs européens.

Selon l’édition imprimée de la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri considèrent Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, et Nicolo Barella, Alessandro Bastoni comme «intouchables» lors de ce mercato estival.

Les espoirs du géant de Serie A de garder les cinq joueurs sont considérés comme «ambitieux», étant donné la crise financière dont souffre la formation qui a récemment demandé à ses joueurs de faire l’impasse sur deux mois de salaire.

Hakimi a connu une saison exceptionnelle en Italie, voyant sa valeur Transfermarkt atteindre 50 millions d’euros. Réputé pour sa vitesse et son athlétisme, le Marocain a marqué sept buts et contribué sept passes en 33 matchs de Serie A cette saison, jouant 78% des minutes de l’Inter et contribuant directement à 18% de leurs buts.