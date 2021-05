Le Mobile Film Festival soutien la Journée mondial contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

A l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, célébrée le lundi 17 mai, le Mobile Film Festival exprime son soutien à travers une sélection de courts-métrages abordant avec créativité et inventivité différentes thématiques LGBTQ+.

Crée en 2005, le Mobile Film Festival a souvent abordé les questions de discriminations à travers les films sélectionnés pour la compétition. Pour mettre en avant la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, le MFF a choisi 13 films parmi tous ceux qui traitaient ces thèmes.

« Certains des films que nous vous présentons aujourd’hui abordent directement les discriminations, les stigmatisations et souvent les violences qu’elles engendrent à l’encontre des personnes LGBTQ+. Nous avons aussi voulu mettre en avant des films qui mettent en valeur l’amour, le courage et la liberté d’être soi-même », explique l’organisation dans un communiqué.

Ces 13 films sont originaires de 9 pays, et bénéficient tous de sous-titres à minima en français, anglais, espagnol, et parfois italien, arabe et portugais. Les films sont présents sur les principaux réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, vous trouverez ci-dessous les liens de chaque film sur chaque réseau.

« Tous les films sont libres de droits dans le cadre du Mobile Film Festival pour des projections, pour illustrer vos papiers, votre site internet et vos réseaux sociaux à l’occasion de cette journée mondiale mais aussi tout au long de l’année où le combat doit se poursuivre contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie », précise le Mobile qui affirme soutenir avec fierté le combat quotidien des associations et des ONGs pour défendre les droits de toutes les personnes, quelles que soient leur identité de genre et leur orientation sexuelle.