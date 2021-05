Coronavirus : L’OMS classe le variant indien comme « préoccupant »

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a classé, le variant indien comme « préoccupant », notamment parce qu’il est plus contagieux.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS, a déclaré que l’agence fournirait plus de détails dans son rapport hebdomadaire sur la situation de la pandémie mardi, mais a ajouté que le variant indien, connu sous le nom de B.1.617, a été trouvée dans des études préliminaires pour se propager davantage. facilement que le virus d’origine et il existe certaines preuves qu’il pourrait échapper à certaines des protections fournies par les vaccins. Les coups, cependant, sont toujours considérés comme efficaces.

« Et en tant que tel, nous classons cela comme une variante de préoccupation au niveau mondial », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. « Même si certaines études préliminaires démontrent une transmissibilité accrue, nous avons besoin de beaucoup plus d’informations sur cette variante du virus dans cette lignée dans toutes les sous-lignées, nous avons donc besoin de plus de séquençage, de séquençage ciblé« , a-t-elle ajouté.

« Nous n’avons rien qui suggère pour le moment que nos diagnostics, nos médicaments et nos vaccins ne marchent pas. Et ça c’est important », a-t-elle souligné, insistant sur le fait qu’il fallait continuer à appliquer les mesures sanitaires comme la distanciation sociale, le port du masque, la réduction des contacts, etc.

Un variant peut être qualifié de «préoccupant» s’il s’est avéré plus contagieux, plus mortel ou plus résistant aux vaccins et traitements actuels, selon l’OMS.