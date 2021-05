Premier League : Edinson Cavani prolonge d'un an à Manchester United

L’Uruguayen, 34 ans, a marqué son 15e but pour United depuis son arrivée sur un transfert gratuit l’été dernier alors que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjær s’assurait d’une place en Ligue des champions la saison prochaine en battant Aston Villa dimanche.

Cavani, qui a également trouvé les filets quatre fois en deux matchs lors de la victoire de United en demi-finale de la Ligue Europa contre la Roma, était en négociations pour prolonger son séjour à Old Trafford depuis un certain temps après avoir initialement signé un contrat d’un an.

« Au cours de la saison, j’ai développé une grande affection pour le club et tout ce qu’il représente », a déclaré Cavani. « Je ressens un lien profond avec mes coéquipiers et le personnel qui travaillent dans les coulisses ici. Ils me donnent une motivation supplémentaire chaque jour et je sais qu’ensemble, nous pouvons réaliser des choses spéciales », a-t-il ajouté.