Transparency Maroc livre un premier rapport troublant

Transparency Maroc vient de publier ses rapports moral et financier de l’exercice 2020, suite à la tenue de son assemblée générale ordinaire en avril dernier.

Si le rapport de Transparency Maroc a relaté les mesures de confinement, de restriction de la circulation sur l’ensemble du territoire et la fermeture des frontières, exigées par la pandémie ainsi que la mobilisation des ressources humaines de la santé publique au premier rang, il n’a pas manqué non plus de se focaliser sur certains faits marquants, à l’instar notamment de la pandémie asphyxiante de la vie publique, l’activité législative pour la gouvernance et les affaires de corruption portées devant la justice.

Il s’est également intéressé aux affaires du directeur de l’agence urbaine de Marrakech, du chef de la division économique de la wilaya de Marrakech, du Casino Saadi l’affaire des parlementaires de la région du Haouz, du juge de Mohammedia ou encore du président du conseil d’El Jadida. Et ce n’est pas tout.

Le rapport de Transparency Maroc, parvenu à Hespress FR, s’est de même attardé sur l’activité des instances de contrôle, le Conseil de la Concurrence, les rapports de la Cour des comptes, l’évaluation de la gestion des parcs nationaux, l’évaluation de la gestion déléguée des services de collecte des déchets ménagers de la région de Rabat-Salé-Kénitra, l’examen de l’exécution du budget de l’État – 2019 ainsi que l’audit des comptes des partis politiques.

Ledit rapport traite aussi des questions liées aux indicateurs de la transparence et de gouvernance, à l’Indice de perception de la corruption en 2020, l’indice de la démocratie, le World Economic Forum (WEF) : Indice d’attractivité des IDE – Forum (2019), l’Indice de l’Etat de droit et enfin l’Indice mondial de la liberté de la presse.

