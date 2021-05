RSE : Parution d’un guide sur les conditions du travail au Maroc

L’Observatoire de la RSE au Maroc (ORSEM) et AtlantaSanad Assurance viennent de publier conjointement un Guide RSE sur « Les conditions du travail au Maroc ».

« Ce guide, premier d’une série de guides RSE thématiques que les deux parties, l’ORSEM et la compagnie d’assurance AtlantaSanad, comptent publier au fur et à mesure. Cette initiative fait suite à leur partenariat scellé en 2019 et qui a pour objectif la promotion de la culture RSE », explique-t-on dans un communiqué parvenu à Hespress FR.

Se voulant un guide pratique, cette publication aborde sept facteurs clés pour l’amélioration des conditions du travail avec une méthodologie s’appuyant sur des exemples de cas concrets d’entreprises. Ces facteurs sont en l’occurrence, le bien-être et la qualité de vie au travail, le dialogue social, l’action sociale, la formation professionnelle, le développement des compétences, l’insertion dans le monde professionnel et la diversité et l’équité.

Portant sur la thématique ‘Conditions du Travail au Maroc’, ce guide couvre les champs du recrutement et de la promotion des travailleurs, du respect du droit du travail, du transfert et des délocalisations des travailleurs, de la cessation d’emploi, de la formation et du développement des compétences, de la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, ainsi que toute politique ou pratique affectant les conditions du travail, notamment le temps de travail et la rémunération.

De même, les relations et conditions du travail englobent également la reconnaissance des organisations des travailleurs ainsi que la représentation et la participation tant des organisations des travailleurs que celles des employeurs aux négociations collectives, au dialogue social et aux consultations tripartites en vue de traiter les questions sociales liées à l’emploi.

Vers la vulgarisation des concepts et pratiques RSE au Maroc

C’est ainsi qu’à travers la publication de guides RSE, ces deux partenaires ambitionnent d’offrir un soutien aux managers et de mettre à la disposition des étudiants et chercheurs des supports utiles et didactiques. Le tout dans l’objectif de créer plus d’intérêt autour de la RSE autant au sein des entreprises mais aussi dans le milieu académique et de recherche.

D’ailleurs, à cet égard, le Président de l’ORSEM, Tarik El Malki, et par ailleurs, DG de l’ISACE-Rabat a déclaré pour la circonstance : « Nous sommes ravis que ce premier guide voit le jour. Il constitue pour l’ORSEM une étape concrète dans sa vision de vulgarisation des concepts et pratiques RSE au Maroc ».

De son côté, Fatima Zahra Bensalah, Vice-Présidente d’AtlantaSanad Assurance a affirmé : « Avec ce premier guide ‘Conditions du Travail au Maroc’, que nous publions, en partenariat avec l’ORSEM, nous avons la volonté de participer à la promotion des notions et des pratiques RSE avec à la clé des cas et des exemples d’actions concrètes ».

Par ailleurs, cette première publication, disponible sur (http://www.atlanta.ma/responsabilite-societale-des-entreprises) sera bientôt enrichie par un 2ème guide portant sur la thématique de la « Diversité Genre » et dont la parution est prévue pour la fin de ce mois de mai.