Akhannouch: 50.000 hectares d'arganier plantés d'ici 2030

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et des forêts, Aziz Akhannouch, a indiqué que quelque 50.000 hectares (ha) d’arganier seront plantés au Maroc d’ici 2030.

Le ministre, qui s’exprimait le lundi à Agadir lors de la cérémonie marquant la première célébration de la journée internationale de l’arganier initiée par le Maroc et l’Organisation des Nations Unies, a souligné que dans le cadre de la stratégie « Génération Green » lancée par le Roi Mohammed VI, il sera procédé à la poursuite de la mise à niveau du secteur de l’arganiculture à travers notamment le lancement d’autres projets de développement dans le but d’atteindre un objectif cumulatif de 400.000 ha .

En 2018, a-t-il poursuivi, un programme a porté sur la plantation de 10.000 hectares d’arganier pour un coût global de 49 millions de dollars, au profit de 26.000 bénéficiaires, faisant savoir que le Fonds de développement agricole offre des incitations financières pour l’accompagnement de l’arganiculture.

Rappelant que les exportations marocaines d’huile d’argan ont triplé entre 2010 et 2020, Akhannouch a fait noter qu’afin de renforcer la positon de ces produits sur les marchés internationaux et protéger ce patrimoine civilisationel , l’arganier dispose depuis 2010 de sa propre déclaration géographique.

De même, a ajouté le ministre, plus de 500 coopératives rassemblant 10.000 femmes, ont été créées soit 10 fois plus qu’en 2004, et 22 pépinières pour la production de plantations d’arganiers agréées par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) ont vu le jour , contre 2 en 2015.

Pour rappel, la proclamation de cette journée internationale de l’Arganier fait suite à l’adoption d’une résolution, présentée par le Maroc, à l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 3 mars 2021.

La cérémonie organisée à l’occasion de la première célébration de la journée internationale de l’arganier, a été diffusée à travers le monde, en live sur la web TV des Nations Unies, ainsi que sur YouTube et sur les réseaux sociaux.

Elle a rassemblé des intervenants de haut rang dont Omar Hilale, ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, VolkanBozkır, Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire Générale de l’ONU et présidente du groupe des Nations Unies pour le Développement Durable, Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO, Tedros Ghebreyesus, Directeur Général de l’OMS, Anita Bathia, Directrice Exécutive Adjointe de l’ONU-Femmes, Maria Henela Semedo, Directrice Générale Adjointe de la FAO, et Yannick Glemarec, Directeur Exécutif du Fonds Vert pour le Climat.