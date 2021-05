Sahara: Bourita multiplie les contacts avec ses homologues africains

Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita multiplie les contacts avec ses homologues, notamment africains, pour discuter de différentes questions d’intérêt commun, mais également de la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

Il s’est, dans ce cadre,entretenu, ce lundi 10 mai, par visioconférence avec ses homologues équato-guinéen, Simeón Oyono Esono Angue, rwandais, Vincent Biruta, et burundais, Albert Shingiro.

A ce titre, Albert Shingiro et Nasser Bourita ont exprimé leur satisfaction quant aux « résultats fructueux » des échanges de visites de haut niveau réalisés et qui devront être traduits par l’ouverture officielle d’une ambassade du Maroc résidente au Burundi.

Ces entretiens menés par visioconférence s’inscrivent dans le cadre du dialogue habituel et constant entre le Maroc et ses pays voisins africains. Avant la Guinée Equatoriale et le Burundi, Nasser Bourita s’était entretenu avec ses homologue du Togo, du Rwanda et du Congo.

Les chefs de la diplomatie desdits pays ont salué l’excellence des relations bilatérales notamment sur le volet social, humanitaire, économique mais encore, ont fait part de leur vision partagée concernant les dossiers régionaux et d’intérêts commun.

A ce titre et sur la question du Sahara, le chef de la diplomatie togolais, Robert Dussey, a réitéré l’attachement résolu et constant de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc en affirmant que la souveraineté du Maroc sur le Sahara est « totale », tandis qu’Albert Shingiro a réitéré son appui aux initiatives du Secrétaire Général des Nations Unies et du Conseil de Sécurité ainsi que celle du Royaume du Maroc devant mener à un règlement définitif du différend autour du Sahara.

De son côté, le chef de la diplomatie Rwandais a réaffirmé son attachement à la décision 693 du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine datant de juillet 2018 qui consacre l’exclusivité des Nations Unies à trouver une solution au conflit.

Nasser Bourita a salué l’appui indéfectible apporté par la Guinée Équatoriale à la marocanité du Sahara et son engagement louable à soutenir les efforts visant à trouver une solution durable à ce différend, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et sous l’égide exclusive de l’Organisation des Nations Unies, indique un communiqué du ministère marocain des Affaires Etrangères.

Pour sa part, Jean-Claude Gakosso a réaffirmé de son côté, le caractère sérieux et crédible de l’Initiative marocaine d’autonomie devant mener à un règlement définitif de cette question, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

De son côté, a noté les efforts du Maroc en vue de parvenir à une solution politique négociée au différend régional autour de cette question, exprimant le soutien ferme de la République du Rwanda dans le cadre et en respect de la décision 693 du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine de juillet 2018.

Tous les ministres avec lesquels Nasser Bourita s’est entretenu lundi ont réaffirmé l’attachement de leur pays à la décision 693 du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA, qui implique que le résolution du conflit autour du Sahara marocain se fera uniquement dans le cadre de la compétences des Nations Unies, plus précisément du Conseil de sécurité.