Cet accueil est « un acte inacceptable et de la provocation pure envers le Royaume du Maroc, en contradiction avec les relations bilatérales solides », a indiqué le Secrétariat général du parti dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion mensuelle tenue les 8 et 9 mai et consacrée à l’examen des développements politiques sur les scènes nationale et du monde islamique.

Il a, à cet égard, appelé le gouvernement espagnol à définir clairement sa position sur cette flagrante violation et à entreprendre immédiatement tout ce qui est de nature à remédier à cette violation. Le Secrétariat général du PJD a exprimé, dans ce sens, sa « ferme condamnation » de l’attitude de l’Espagne en accueillant le dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du « polisario », qui fait l’objet de graves accusations liées aux violations des droits de l’Homme, crimes contre l’humanité et violations flagrantes des droits des séquestrés dans les camps de Tindouf.

D’autre part, le PJD a exprimé sa ferme condamnation des violations visant la Mosquée Al-Aqsa et l’insistance à pénétrer dans ses esplanades et à violer sa sacralité. Il condamne également les violations dans toutes les autres régions de la ville sainte, notamment dans le quartier de Cheikh Jarrah, tout en renouvelant son soutien au peuple palestinien dans sa lutte continue pour son indépendance et pour la libération de ses terres et d’Al-Qods.

Sur un autre registre, le Secrétariat général du parti a salué les progrès accomplis dans l’élaboration et la préparation politique et procédurale des prochaines échéances électorales et réitéré sa volonté de coopérer avec toutes les parties pour faire de ce rendez-vous un moment démocratique qui honore le pays, appelant tous ses militants à la mobilisation pour atteindre cet objectif.