Près de 144 MDH pour lutter contre l'habitat insalubre à Fès et Moulay Yaacoub

Une enveloppe budgétaire de près de 144 millions de DH sera allouée à la réalisation des projets visant à lutter contre l’habitat insalubre au niveau de la préfecture de Fès et la province de Moulay Yaacoub.

Ces projets seront réalisés dans le cadre de conventions de partenariat signées, récemment à Fès, entre le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, la wilaya de la région Fès-Meknès, le conseil de la région Fès-Meknès et les préfectures et provinces concernées.

Dans ce cadre, 7.000 habitants sont concernés par les opérations de relogement, objet de trois conventions signées à cette occasion, lesquelles visent à renforcer la coordination des efforts entre les différents acteurs pour lutter contre l’habitat insalubre, selon le ministère de l’aménagement du territoire.

Ces trois conventions qui visent la réalisation de projets pour la lutte contre toutes les formes d’habitat insalubre à Fès et Moulay Yaacoub, mobiliseront près de 78,5 MDH.

Une autre convention de partenariat, signée dans le même cadre, porte sur la création d’un fonds de financement du programme de réhabilitation du bâti menaçant ruine ainsi que le programme relatif à la lutte contre les bidonvilles, au niveau de la préfecture de Fès et la province de Moulay Yaacoub. Ce fonds sera doté, selon la wilaya de Fès, de 65,80 MDH.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du contrat programme entre l’Etat et la région de Fès-Meknès et des partenariats entre le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et ses partenaires locaux et régionaux.

Ces quatre accords font parties d’une série de conventions de partenariat signées entre les mêmes partenaires se rapportant aux secteurs de l’habitat et de l’urbanisme, en particulier la mise à niveau des centres urbains et émergents et la lutte contre l’habitat insalubre. Elle sont dotées d’un montant global de 375,8 millions de DH, dont 175,5 MDH assurés par la Région.