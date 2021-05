Coronavirus : injection accidentelle de 6 doses de vaccin à une étudiante en Italie

C’est inédit ! on a injecté en Italie à une jeune étudiante en médecine (stagiaire en psychologie clinique) de 23 ans, un flacon entier du vaccin Pfizer contre le coronavirus, soit six fois la quantité. C’est un première que de se voir administrer six doses au lieu d’une.

Tout s’est passé samedi matin à l’hôpital New Apuan (Noa) à Massa (Florence). Après la ponction, le vaccinateur est presque tombé malade. La jeune femme, a compris à l’agitation du personnel que quelque chose n’allait pas. Le personnel lui a expliqué que la personne en charge de la vacciner s’était trompée de dose, une erreur qu’elle a réalisée, immédiatement après l’injection, mais trop tard. La jeune femme a été hospitalisée et maintenue sous contrôle par précaution.

Durant son séjour la jeune femme est parue en bonne santé. Elle a été traitée par tachipirina, parce qu’elle avait mal à la tête. Ce lundi elle a été libérée et est sortie de l’hôpital. Ce qui s’est passé à Massa n’a pas de précédent spécifique mais plutôt similaire comme en Allemagne où cinq doses ont été injectées, tandis que l’expérimentation Pfizer relative au surdosage s’arrêterait à quatre. L’incident survenu à l’hôpital Noa de Massa a naturellement été signalé à l’Agence italienne des médicaments (Aifa) et la police a recueilli des informations sur ce qui s’était passé.

La mère, de la jeune femme médecin stagiaire, a expliqué aux médias : « Il me semble tout à fait évident qu’il y a eu une grave erreur de la part de ceux qui ont géré la vaccination de ma fille. Une erreur qui, d’ailleurs, a été immédiatement admise par le personnel de santé et les médecins présents au moment de l’injection. De plus, je tiens à souligner que notre famille est absolument favorable à la vaccination, ma fille a rejoint la campagne de manière convaincue. Le problème, dans ce cas, n’est pas lié au vaccin lui-même, mais plutôt à la préparation incorrecte, qui a amené ma fille à se faire injecter six doses de Pfizer. Il ne reste plus qu’à espérer qu’il n’y aura pas de réactions indésirables d’une gravité particulière. Nous attendons certainement des excuses de l’ASL qui ne sont pas apparues officiellement ce soir ».