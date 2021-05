Artisanat: Les exportations en hausse de 12% au T1-2021

Les exportations des produits d’artisanat ont enregistré, au cours du premier trimestre 2021, une progression de 12% par rapport à la même période de 2020, selon le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale.

« Après une année marquée par les répercussions sévères de la crise de la pandémie Covid-19, les exportations des produits d’artisanat affichent, durant le premier trimestre 2021, les prémices d’une reprise, enregistrant ainsi un taux d’accroissement à deux chiffres, soit 12% par rapport à la même période de 2020 (période avant Covid) », indique le ministère dans un communiqué.

Au cours du premier trimestre 2021, la majorité des produits d’artisanat ont enregistré de très bonnes évolutions. Ceux de la famille dinanderie viennent en tête, note le ministère, relevant qu’ils ont connu une très forte demande à l’étranger, avec un chiffre d’affaires (CA) à l’export multiplié par 4 par rapport à la même période de 2020.

Cette forte progression a touché aussi le fer forgé et les couvertures qui ont marqué des évolutions respectives de 82% et 81%, suivis par la maroquinerie (53%) et la vannerie (47%), ajoute la même source.

La catégorie « Divers », qui correspond à des envois consolidés composés d’une multitude de produits appartenant à différentes familles, ou à des produits mixtes, fabriqués à partir de différentes matières premières et ne pouvant être associés à une seule famille de produits, a affiché également « une excellente prouesse », souligne le ministère, précisant que les exportations des produits classés dans cette catégorie ont augmenté deux fois plus au titre de la même période.

En termes de contributions au CA à l’export, et en dehors de la poterie et pierre habituellement classée en tête avec une part de 26%, les familles Divers, vannerie et couvertures ont marqué des gains en termes de parts, avec des contributions respectives de 20%, 11% et 10