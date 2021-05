Algérie : Schizophrénie et bêtise font bon ménage face au "made in Morocco"

Il semblerait que la bêtise et la schizophrénie, font bon ménage depuis l’avènement Tebboune et les deux vertus grignoteraient même du terrain en Algérie si l’on s’en tient aux dernières directives, on allait dire volontés, d’Abdelmadjid Tebboune données dimanche à ses sbires de ministres.

En effet le président algérien pour un progiciel qui fâche, a sommé ses troupes, si troupe il a, de rompre pour ainsi dire tous contrats avec les pays hostiles à l’Algérie. En fait de pays hostiles il s’agit bien, entendons-nous, que du seul Royaume du Maroc. Mais la réalité est tout autre. Elles sont des entreprises privées marocaines, qui font affaire avec d’autres en Algérie, notamment dans la finance, les nouvelles technologies, les communications… mais malheureusement ces relations sont ternies par la bêtise étatique.

Dans sa schizophrénie, Tebboune qui voit le mal partout a eu justement la bêtise de décider de ramener la technologie en Algérie au niveau ardoise. L’histoire n’est ni plus ni moins que celle de l’entreprise marocaine r’batie, Orsys Communication, qui a eu le malheur de développer le progiciel ORASS®Suite prisé par les compagnies d’assurance, de réassurance et autres sociétés de courtage au Maroc et à l’international. Simple et performant avec une seule interface, il est facile à utiliser. ORASS®Suite possède d’innombrables fonctionnalités qui facilitent la gestion des produits assurances de A à Z, on vous fait fi des détails. Deux grosses boites d’assurances en Algérie la Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR) et la Société nationale d’assurance (CNA) font usage de ce “made in Morocco“, ce sont les deux plus grandes entreprises publiques du secteur.

Dimanche donc, le président Tebboune dans un exercice colérique à l’encontre du Royaume désormais devenu légendaire, a ordonné à l’exécutif algérien d’en finir avec les contrats publics et privés dans la dizaine jours avec les « sociétés proches de lobbys ennemis de l’Algérie » sous peine d’être considérée comme une trahison. Aussi, a-t-il chargé le ministre des Finances d’empêcher le transfert des dividendes des contrats de ce type hors de l’est d’Eden. Le problème dans tout cela c’est le délai de la mise en œuvre de la mutation d’un progiciel vers un autre qui est impossible à réaliser.

Dans le communiqué présidentiel, il est encore dit de mettre fin à des « relations contractuelles avec des entités étrangères sans considération des intérêts économiques et stratégiques du pays ». La cerise du gâteau ces contrats sont « engagés sans concertation, se traduisent par la mise à la disposition d’entités étrangères de données et d’informations sensibles qui peuvent porter atteinte aux intérêts vitaux de notre pays et à sa sécurité ». On l’aura compris il y a du militaire algérien dans l’affaire et la marionnette Tabboune n’a eu qu’à s’y plier d’une ordonnance présidentielle concernant la passation de marchés d’institutions publiques et privées avec des entités étrangères qui in fine, sont concernées au singulier.

Orsys Communication n’en mourra pas pour autant, bien au contraire, une bonne cinquantaine de compagnies d’assurance rien qu’en Afrique utilisent ORASS®Suite pour gérer leur système informatique. Cela dit cette dernière est accusée de faire dans l’espionnage avec son progiciel ORASS®Suite qui pourtant, ne gère que des fonctionnalités internes et techniques des compagnies d’assurance. Il n’y a donc pas péril en la demeure. Mais bof ! avec Tebboune et les généraux militaires algériens, il faut s’attendre à toutes les formes de schizophrénie possibles et inimaginables. Aussi on peut mettre sur le compte d’un populisme cette ordonnance qui serait intervenu après que Tebboune ait reçu « des informations faisant état d’une grave violation des relations contractuelles qui ne prennent pas en compte les intérêts stratégiques et économiques du pays ».