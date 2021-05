Covid-19 : 860.000 doses du vaccin Sinopharm sont arrivées ce lundi au Maroc soit 2 millions en deux jours

Dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour mener à bien sa campagne de vaccination anti-covid, le Royaume a reçu, ce lundi 10 mai, une nouvelle cargaison de 860.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, comme affirmé par une source sûre de Hespress Fr.

Selon les détails parvenus à notre rédaction, des Dreamliners de la RAM ont décollé vers Pékin cette semaine. Le premier avion a transporté 580.000 doses du vaccin chinois et 280.000 pour le second soit un total de 860.000 de doses. Ce qui porte le total à 2 millions de doses entre dimanche et lundi.

Le premier avion (AT3079) a atterri ce lundi matin vers 10h40 tandis que le second avion (AT3081) s’est posé aux alentours de 11H00 du matin à l’aéroport international Mohammed V à Casablanca.

Des camions réfrigérés de la SNTL ont assuré l’opération de transfert des doses nouvellement arrivées aux services de la Régie Autonome des Frigorifiques de Casablanca (RAFC).