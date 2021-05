Chelsea : Hakim Ziyech aime « jouer contre les équipes fortes »

Après avoir réalisé une très bonne performance, samedi, face à Manchester City, en Premier League, Hakim Ziyech a admis que lui et son équipe, Chelsea, appréciaient particulièrement se frotter aux équipes fortes.

Chelsea a remporté une victoire 2-1 contre Manchester City samedi, en partie grâce à un but de Hakim Ziyech, qui est venu égaliser pour son équipe.

Après l’ouverture du score par Raheem Sterling pour les visiteurs à Stamford Bridge, l’international marocain a inspiré la riposte des Blues avec son égaliseur à la 63e minute et Marcos Alonso a marqué le but gagnant du temps d’arrêt.

« Je pense que nous aimons jouer contre des équipes fortes », a déclaré Ziyech sur le site Internet du club.

« Tout le monde avait faim dans ce match, même en première mi-temps. Nous allons avec le 1-0 jusqu’au vestiaire [à la mi-temps] mais c’était plutôt un 0-0. Nous avons aussi eu un peu de chance. Si c’est 2-0, vous entrez dans le vestiaire différemment, mais ils ont raté et nous avons toujours la foi et la croyance et je pense que nous l’avons montré en seconde période« , a-t-il ajouté, avant de s’exprimer sur son but.

« Mon but a été un bon moment pour moi, je l’ai pris à deux mains et c’était bien que ça entre. Pour moi, c’était plus comme un match nul mais à la fin nous avons encore eu une attaque et nous avons remporté la victoire ».

Chelsea et Manchester City s’affronteront à nouveau en finale de la Ligue des champions le 29 mai, et le Lion de l’Atlas admet que la victoire de samedi renforce leur conviction avant « un match différent » à Istanbul.

« Cela donne de la confiance bien sûr mais dans trois semaines ce sera un match totalement différent, et trois semaines, c’est encore long, nous avons d’autres matchs à jouer. Quand cela se rapprochera, nous nous concentrerons pleinement sur ce match », a-t-il ajouté.

Ziyech et ses coéquipiers de Chelsea se concentreront sur la prolongation de leur série de cinq matchs sans défaite en Premier League lorsqu’ils accueillent Arsenal mercredi.