Le Roi commémore Laylat Al-Qadr bénie dans le strict respect des mesures préventives

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid, a commémoré, dimanche 26 Ramadan 1442 de l’Hégire, correspondant au 09 mai 2021, Laylat Al-Qadr bénie.

A cette occasion religieuse bénie, le Roi a accompli les prières d’Al-Icha et des Taraouih, et le ministre des Habous et des Affaires islamiques a clôturé «Sahih Al Boukhari» devant Amir Al-Mouminine.

Le Roi a bien voulu commémorer cette nuit bénie dans le cadre du respect des mesures préventives et de précaution prises par le Royaume pour faire face à la pandémie du Covid-19.