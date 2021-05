Coronavirus/Maroc: Les nouvelles infections baissent à Casablanca

Le Maroc a enregistré 236 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 513 864.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 3 878 , parmi eux, 241 cas sont dans un état grave. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1412,7 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence atteint les 0,6 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes totalement vaccinées (ayant reçu la première et seconde dose) a atteint les 4 390 752 tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à 5 473 809 selon le ministère de la Santé.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 151 nouvelles infections dont 113 à Casablanca, 14 à Nouaceur, 12 à Médiouna, 5 à Mohammedia et à Berrechid, 2 à El Jadida.

Deuxième région au classement dimanche, la région de Laâyoune – Sakia El Hamra avec 21 nouveaux cas dont 20 à Laâyoune et 1 cas à Boujdour. Elle est suivie par la région de Rabat – Salé-Kenitra avec 17 cas dont 6 à Salé, 5 à Kénitra, 4 à Rabat, 1 à Sidi Kacem et à Sidi Slimane.

De son côté, la région de Marrakech- Safi affiche 14 infections au coronavirus, toutes situées à Marrakech. Bilan proche pour les régions de Souss – Massa et de Tanger -Tétouan- Al Hoceima qui recensent respectivement 12 et 11 cas. Onze cas à Agadir-Ida -Ou-Tanane et 1 cas à Chtouka- Ait Baha pour la première et 3 cas à Tanger-Assilah et Ouezzane, 2 à Chefchaouen et Fnideq, 1 cas à Larache.

Le reste des régions enregistre moins de 10 cas à l’instar de la région de Fès – Meknès avec 5 infections réparties entre 3 cas à Fès, 2 à Ifrane. La région Dakhla-Oued Eddahab recense pour sa part 3 nouvelles infections toutes à Oued Eddahab. Enfin, 1 cas a été enregistré à Khouribga et 1 également à Azilal pour la région de Beni Mellal- Khénifra.